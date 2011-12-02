Davutoğlu: Neonazi cinayetlerini unutmayacağız

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Almanya'da yaşanan Neonazi cinayetlerinin unutulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.



Davutoğlu, Münih programı çerçevesinde Mehmet Akif Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Münih Başkonsolosluğunda cinayete kurban giden Habil Kılıç'ın eşi, kızı ve iki Nürnbergli aile ile görüştü. Görüşme basına kapalı yapıldı.



Marriott Otelindeki program ise Almanya'da Neonazi terörüne kurban gidenler için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal marşının okunmasıyla başladı.



Türk vatandaşlarıyla bir araya gelen Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, ''Almanya'da yaşanan Neonazi cinayetlerinin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Tek şey istiyoruz; adalet, adalet, adalet'' dedi.



Davutoğlu, Almanya ziyaretinin en önemli hedefinin Türk vatandaşlarıyla göz göze, diz dize ve en önemlisi gönül gönüle konuşmak olduğunu kaydetti.



Davutoğlu, ''Sizin kaderiniz bizden önemli. Kendimizi ihmal ederiz ama sizi edemeyiz. Misyonumuz dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımıza sahip çıkma misyonudur'' diye konuştu.



Almanya'da öldürülen Türklerin sırf Müslüman ve Türk olmaları nedeniyle öldürüldüklerini vurgulayan Davutoğlu, o kişilerin bu sebepten şehit sayıldıklarını belirtti.



Almanya'da daha önce yaşanan facialardan sonra da açıklamalar yapıldığını ifade eden Davutoğlu, bu sefer açıklama istemediklerini, bu facialara sebep olan zihniyetin sorgulanması gerektiğini kaydetti.



Davutoğlu, Neonazilerin işlediği cinayetlerin 10 yıl çözülememesinin nedenini anlayamadığını belirterek şunları söyledi:



''Bu cinayetler 10 yıldır çözülemiyorsa o zaman o sistemin sorgulanması, zihniyetin sorgulanması lazım. Türkiye'de de faili meçhulleri sorguluyoruz, sorgulamaya devam edeceğiz. Bu zihniyet sorgulanmalı. Almanya'nın yabancı düşmanlığını ciddi olarak ele alması lazım. Bu sadece tazminatla gönül alma meselesi değil.''



Davutoğlu, Almanya'da Neonazi terörüne kurban giden tüm Türk ailelerinde okula giden çocukların eğitimleri bitene kadar masraflarını karşılama kararı aldıklarını vurgulayarak, ''Devlet olarak çocukların hepsinin eğitim bursunu devletimiz karşılayacak. Kimsenin ödediği tazminata bu vatandaşları muhtaç etmeyeceğiz. Eğitimleri bitene kadar tüm ihtiyaçları karşılanacak. Buna da gücümüz, kudretimiz yeter, kimsenin şüphesi olmasın'' dedi.



Ahmet Davutoğlu, ilk defa bir ülkede 5 gün kaldığını ifade ederek Ankara'da bile bu kadar kaldığının vaki olmadığını, yaşanan bu kötü olayları Almanya dışında Türkiye olarak masaya yatıracaklarını ve bundan sonra bir tek vatandaşın burnu kanaması halinde bile önce başkonsolosluk görevlilerinin yetişeceğini kaydetti.



Davutoğlu, Almanya'daki Türklerden Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli'den alınan kültürü bu topraklara taşımalarını isteyerek, ''Bunlar da bu köklü kültürü öğrensin'' dedi.