Ahmet Davutoğlu: Bütün partilerle görüşmeye hazırız

"Günlük krizleri bile yönetmeyi beceremiyorlar"

Sözcü'den Erhan Kaytanbay'ın haberine göre Partisinin Sakarya teşkilatı ile toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Davutoğlu Türkiye’nin yönetim krizini eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sokağa çıkma yasağını iptal etmesini eleştiren Davutoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye’nin yeni bir siyaset vizyonuna ihtiyacı var. Var olan siyasi iktidar, bırakın vizyon üretmeyi günlük krizleri yönetmeyi bile beceremiyor. İşte son olarak bugünle ilgili ve bu hafta sonuyla ilgili önce Sağlık Bakanı sokağa çıkma yok dedi.

"Daha sonra yine daha önceki sokağa çıkma yasağı uygulamasında ders alınmamış şekilde İçişleri Bakanlığı geceye doğru bir açıklama yaparak sokağa çıkma yasağını ilan etti.

"Sabahta öğleye doğru Cumhurbaşkanı sokağa çıkma yasağını ‘Halktan gelen talepler’ doğrultusunda kaldırdığını söyledi. Bu kabul edilebilir bir şey değil.

"Türkiye’de böyle bir kriz yaşanırken taleplere ya da ortaya çıkan sosyal atmosfere göre karar verilmez. Halkın sağlığı esas alınır. Sokağa çıkma yasağına ihtiyaç var ise, bilim kurulu tavsiye ettiyse bu bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmalı ve bakanlar arasında farklı açıklamalara dayalı bir kafa karışıklığına yol açılmamalıydı.

"Burada ciddi bir yönetim krizi görüyoruz"

"Bilim Kurulu’nun böyle bir tavsiyesi yoksa ve normalleşme başladığı içinde bir risk ortaya çıkmamışsa, rakamlarda bunu teyit etmiyorsa halktan gelen talep ne olursa olsun halkın sıhati düşünülmeli ve bu yasak zaten başta o tavsiyeler doğrultusunda uygulanmalı ya da uygulanmamalıydı.

"Ama malesef çok çelişkili kararlar alındı ve halktan gelen talep gerekçesiyle bilim kurulunun eğer bir tavsiyesi var ise sokağa çıkma yasağı ile ilgili bu ortadan kaldırılmamalı, değiştirilmemeliydi.

"Burada ciddi bir yönetim krizi görüyoruz. Türkiye’de ekonomik krizde dahil bütün krizlerin başında yönetim krizi var."

"Yurt dışından finansman sağlanması doğrudur"

Ülke gündeminde sık sık yer alan tank palet fabrikasıyla ilgilide açıklamalarda bulunan Davutoğlu, “Tank Palet Fabrikası ile ilgili son derece tartışmalı, tutumlar, tavırlar, görüntüler sergilendi. Çünkü orada temel problem şeffaflığın olmamasıdır. Hangi yöntemle, nasıl ve kime verildiği açıklanmalı ve şeffaf bir şekilde yönetilmeliydi. Yurt dışından finansman sağlanması doğrudur, savunma sanayiye yatırım yapılması doğrudur. Ancak bütün bunların tartışma götürmeksizin şeffaf bir şekilde yerine getirilmesi önemlidir” diye konuştu.

"Seçime kendi gücümüzle girmeye kararlıyız"

Bir soru üzerine erken seçim söylemlerine de değinen Davutoğlu, "Bizim için tablo son derece açık. Ne zaman ve hangi şartlarda olursa olsun seçime kendi gücümüzle girmeye kararlıyız. Onun için ağustos ayında kongrelerimizi tamamlamaya kararlıyız" ifadesini kullandı.

"Bütün partilerle görüşmeye hazırız"

Siyaset arenasında görülen ittifaklar çerçevesinde Türkiye'deki her partiyle her konuyu konuşabileceklerini ifade eden Davutoğlu, devamında şu ifadelere yer verdi:Türkiye, partilerin birbirleriyle bariyerler, duvarlar oluşturduğu bir siyaseti kaldıramaz. Ülkenin geleceği ve milletimizin huzuru söz konusu ise bir partiyle değil, bütün partilerle görüşmeye hazırız. Bu konuda hiçbir rezervimiz yoktur ve hiçbir siyasi partiye de ön yargılı yaklaşmayız.