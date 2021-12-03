Davutoğlu’ndan Prof. Dr. Erinç Yeldan'ın Boğaziçi Üniversitesi’ne alınmamasına tepki: Çok vahim, şiddetle kınıyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Dekanlık görevini yürüten Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan, mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ne alınmasına tepki gösterdi. Yeldan’a aynı dönem Boğaziçi Üniversitesi’nde okuduklarını belirten Davutoğlu, “Bir akademisyenin mezunu olduğu üniversitenin kapısından içeri sokulmaması çok vahim! Bu hukuk dışı uygulamayı şiddetle kınıyorum!” dedi.

Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Dekanlık görevini yürüten Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan, mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ne alınmadı. Yasağın Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterliği emriyle geldiğini belirten Yeldan, kampüse alınamamasını "Bu keyfi ve hukuk dışı uygulamanın tam da Boğaziçi Üniversitesinin Rektörlüğü'ne yakışır olduğunu söyleyebilirim. Ülkem adına utanıyorum” sözleriyle değerlendirdi.

Davutoğlu, Yeldan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne alınmasına Twitter’da tepki gösterdi. Davutoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Üniversiteler her şeyden önce özgürlük alanlarıdır.

Bir akademisyenin mezunu olduğu üniversitenin kapısından içeri sokulmaması çok vahim!

Sayın Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan' la aynı dönemde Boğaziçi'nde okumuş bir okuldaşı olarak bu hukuk dışı uygulamayı şiddetle kınıyorum!"