Davutoğlu'ndan Merkez Bankası tepkisi: Yönetim anlayışınıza ve ekonomi cehaletinize 3 de yetmez, 5 de yetmez 7 de...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasına tepki gösterirken, "20 ayda 3 kez Merkez Bankası Başkanı değiştirdiniz. Yönetim anlayışınıza ve ekonomi cehaletinize 3 de yetmez, 5 de yetmez 7 de..." dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal görevden alındı ve yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. Böylece 20 ay içerisinde dördüncü Merkez Bankası Başkanı atanmış oldu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ekonomi yönetimindeki bu değişikliğe tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklama yapan Davutoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Sizden başka kimsenin inanmadığı fikirlerinizle 84 milyonluk ülkeyi deney tahtasına çevirdiniz. 20 ayda 3 kez Merkez Bankası başkanı değiştirdiniz. Yönetim anlayışınıza ve ekonomi cehaletinize 3 de yetmez, 5 de yetmez 7 de.. Her adımınız vatandaşı daha da fakirleştiriyor."

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