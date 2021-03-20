Uzmanlar yorumladı: Merkez Bankası’nda görev değişimine piyasalar nasıl tepki verecek?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4,5 ay önce atadığı Naci Ağbal'ı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden alırken, yerine eski milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nu atadı. Uzmanlar, Merkez Bankası'ndaki görev değişiminin piyasalara yansımasını değerlendirdi. Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda oynaklık yaşanacağı belirtilirken, "TCMB'nin yeni Başkanı Kavcıoğlu'nun vereceği ilk mesajlar önemli" görüşü paylaşıldı.

Göreve gelmesiyle piyasalara moral veren Naci Ağbal'ın görevden alınmasının Türk Lirası başta olmak üzere Türkiye varlıklarında nasıl bir etki göstereceği merak ediliyor. Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Merkez Bankası’ndaki beklenmedik görev değişimi konusunda yabancı yatırımcı ve kurumların şu an şaşkınlık yaşadığını kaydeden Dünya Gazetesi Yazarı Tuğrul Belli, dolar/TL'nin ilk tepki olarak 7,80'i görebileceğini aktardı. Tuğrul Belli, yeni başkanın zaman kaybetmeden piyasaları yatıştırıcı mesajlar vermesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Şok etkisi yarattı”

Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, haftanın ilk işlem günüde kurda yükseliş yaşanacağını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Naci Ağbal'ın göreve henüz çok yeni gelmiş olması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun yıllardır çeşitli kademelerde görev verdiği bir isim olması sebebiyle, bu beklenmedik görevden alma piyasada şok etkisi yarattı. Henüz kararın alınma gerekçesiyle ilgili bir açıklama yok. Ancak bunun yeni yönetimin sıkı para politikaları noktasındaki şahin duruşu nedeni ile olabileceğini düşünüyoruz. Kararla ilgili bir açıklama gelirse oluşan belirsizlik bir parça dağılabilir.

“Kurda yukarı yönlü ve dalgalı bir hareket beklemekteyiz”

Tüm bu çerçevede hafta açılışında kurda yukarı yönlü ve dalgalı bir hareket beklemekteyiz. Önümüzdeki hafta verilecek olası mesajlardan sonra daha net bir resim ortaya çıkabilir. Ama şimdilik yeni yönetimin eski yönetim kadar ‘sıkı duruş’ sergilemeyeceğini düşünüyoruz. Bunun kurda orta uzun vadede yukarı yünlü etki yaratması muhtemel.”

TIKLAYIN - Merkez Bankası'na 20 ayda dördüncü başkan; Naci Ağbal dört ay sonra görevden alındı, Şahap Kavcıoğlu atandı!

TIKLAYIN - Merkez Bankası’nda şok değişiklikle ilgili 5 önemli şey: Yeni Başkan’ın tez hocası Prof. Dr. Erişah Arıcan; ikisi de eski Bayburt vekili ve araları kötü