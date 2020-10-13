Davutoğlu'ndan, kocası tarafından öldürülen Gül Gülüm'ün ailesine ziyaret: Kimse bizlerin bu vahşete alışmasını beklemesin

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, kocası tarafından öldürülen parti üyesi Gül Gülüm’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, partisinin İstanbul Çatalca İlçesinin üyelerinden olan ve eşi tarafından öldürülen Gül Gülüm’ün acısını paylaşmak için, ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Eşi Sare Davutoğlu’nun da kendisine eşlik ettiği ziyarette Davutoğlu, Gül Gülüm’ün annesi ve kardeşlerinin acısını paylaştı. Babası daha önce vefat etmiş olan Gül Gülüm’ün, eşi öldürülmesine sessiz kalınmayacağını vurgulayan Davutoğlu, "Kimse bizlerin bu vahşete alışmasını beklemesin" dedi.

Davutoğlu, Gül Gülüm’ün annesine, "Hiç merak etmeyin, asla bu konunun peşini bırakmayacağız. İl Başkanımız İsa Bey’de bir avukat. Tüm avukatlarımız ile bu vahşeti gerçekleştiren kişinin en ağır şekilde cezalandırılması için konun takipçisi olacağız. Kadın cinayetleri bir kadın meselesi değil, bir erkek sorunudur. Bu bir eğitim sorunudur" ifadelerini kullandı.