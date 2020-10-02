Davutoğlu’ndan kayyım tepkisi: Hadi biri suçlu ikisi suçlu, hepsi mi suçlu bunların?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Ankara 1. Olağan Kongresi’nde konuştu. Gelecek Partisi’nin kuruluşunun üzerinden 9 ay geçtiğini hatırlatan Davutoğlu, pandemi şartlarına rağmen 34’üncü il kongresini tamamladıklarını, önümüzdeki hafta içinde de 43’üncü il kongresini yaparak büyük kongreye gideceklerini kaydetti. Kasım ayında partisinin büyük kongresini yapacaklarını belirten Davutoğlu, 12 Aralık’ta da Gelecek Partisi’nin birinci yılının dolacağını ifade etti.

"Ekonomi hedefi 13 yıl öncesini yakalamak"

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin ekonomik göstergeleri dahi etkilediğini savunan Davutoğlu, şöyle konuştu:

“2017’de Türkiye’nin milli geliri 852 milyar dolardı. Yeni ekonomi programı ile birlikte, mevcut ekonomi yönetiminin performansı kısaca şöyle görünüyor; 2020 yılında: 702 milyar dolar. Türkiye’de kişi başı milli gelir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmeden önce dünya ortalaması yüzde 5 üzerindeydi. Bu tutarsız politikalarınızla bugün maalesef dünya ortalaması yüzde 15 altına düştü. Geçen hafta ekonomi dâhisinin açıkladığı yeni ekonomi programının en büyük hedefi 13 yıl öncenin kişi başına milli gelir düzeyini yakalamak. Bu iyimser senaryo. İkinci senaryoya göre durum daha da vahim, yeni hedef 15 yıl gerisine doğru gitmek. Görünen sonunda 2001 krizine getirip, anahtarları atıp kaçacaklar.”

"Sizin son dönem kapatmaktan başka bildiğiniz ne kaldı?"

Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi’ne ilişkin sözlerine ilişkin de şunları söyledi:

“Koalisyon iktidarının küçük ortağı ‘Anayasa Mahkemesi’ni de lağvedelim’ diyor. Arada bir kafalarına yatmayan demokratik kararlar çıktığı için AYM’ye bile tahammülleri yok. AYM parlamenter sistemin bir kurumuymuş, yeni sisteme uygun bir mahkemeye ihtiyaç varmış. Yahu AYM bir hükûmet sistemi kurumu değil ki bir yargı ve adalet kurumudur. Mesele AYM değil mesele sizin anti-demokratik zihniyetiniz, hukuk tanımaz yaklaşımınız. AYM’yi lağvedip yerine başka bir mahkeme kurmalıymışız. Sayın Erdoğan da küçük ortaktan gelen 'kapatalım' teklifini duyunca hemen destek açıklamış. Zaten sizin son dönem kapatmaktan başka bildiğiniz ne kaldı? Türkiye’yi içe kapat, üniversite kapat, baro kapat, Tabipler Birliğini kapat… Hazır elimiz alışmışken AYM’yi de kapatalım. Siz neresini düzeltirseniz düzeltin bu ucube Cumhurbaşkanlığı sistemi yürümez.”

"Kısaca diyorlar ki benim kafama uyanları seçebilirsin"

HDP’li belediyelere kayyım atanmasını da ‘keyfiyet’ olarak değerlendiren Ahmet Davutoğlu, “Bakın doğu ve güneydoğumuzda onlarca belediye başkanı görevden alındı yerlerine kayyım atandı. Hadi biri suçlu, ikisi suçlu, hepsi mi suçlu bunların? Kendisi belediye başkanlığından gelip ülkedeki belediye başkanlarına bu kadar düşman olmanın izah edilir tarafı yok. Kısaca diyorlar ki benim kafama uyanları seçebilirsin. Uymayanı seçersen görevden alırım. Bugün ülkemizde tıpkı 28 Şubat yıllarında olduğu gibi iktidarın hoşuna gitmeyecek şeyler söyleyenlerin başına neler geleceği belli değildir. İfade hürriyeti fiilen ortadan kalkmıştır” dedi.