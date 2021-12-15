Davutoğlu'ndan iktidara Pekin Kış Olimpiyatları'nı boykot etme çağrısı

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, iktidara Uygurları asimile etmek için toplama kamplarına dolduran Çin'in Pekin'de düzenlediği kış olimpiyatlarını boykot etme çağrısında bulundu.

Milyonlarca Doğu Türkistanlıyı işkence kamplarına kapatan Çin, bir yandan kültürel soykırımı sürdürürken diğer yandan Pekin’de Kış Olimpiyatları’na hazırlanıyor. Uygurlar’ın küresel boykot çağrısının ardından ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada 'diplomatik boykot' uygulama kararı aldıklarını duyurmuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından "Pekin Kış Olimpiyatları neden boykot edilmeli?" başlıklı bir video paylaşarak iktidara Çin'deki oyunları boykot etme çağrısında bulundu.

Davutoğlu şu açıklamalarda bulundu:

"Doğu Türkistan'da insanlık suçu işleniyor"

"Doğu Türkistan'da son yıllarda yaşanan zulüm hepimizin yüreklerini dağlıyor. Çin, dünyanın gözü önünde toplama kampları tertip ederek güzel Türkçemizi ve dini ibadetleri yasaklayarak evlere kardeş aile görüntüsü altında yabancılar yerleştirerek açık bir şekilde Uygur kardeşlerimizin kültürel, dini, manevi kimliklerine ve onurlarına saldırıda bulunuyor. Doğu Türkistan'da insanlık suçu işleniyor. Bu insanlık suçu işlenirken Ankara gibi kimliğimizin ve bütün değerlerimizin evrensel başkentinde Çin'e yönelik tek bir uyarı mahiyetinde bir açıklamanın yapılmamış olması bugünkü iktidarın en büyük yüz kızartıcı suçudur, ihmalidir."

"İktidar kış olimpiyatlarını boykot etmelidir"

"Bugün iktidara bir çağrıda daha bulunuyoruz. Birçok ülke aralarında ABD, Avustralya ve Kanada'nın olduğu birçok ülke Çin'deki Kış Olimpiyatları'nı boykot etme kararı aldı. İktidar bari bu kez dilimizin, maneviyatımızın merkezi olan Doğu Türkistan'daki zulme karşı tepkisini dile getircek şekilde kış olimpiyatlarını boykot etmelidir. Doğu Türkistanlı kardeşlerime sesleniyorum: Herkes sizi unutsa biz asla unutmayacağız. Ve Ankara'daki yürekleri, vicdanları bu zülme karşı susmuş olan ve güya mazlumların temsilcisi olduğunu iddia eden iktidara da sesleniyorum. Artık yeter, bu zulme karşı sesinizi yükseltin. Millet sizin zulme karşı sesinizi yükseltmenizi bekliyor ve talep ediyor. Bunun da yolu olimpiyatları boykot etmektir."