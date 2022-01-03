Davutoğlu'ndan hükûmete: TÜİK bile yıllık enflasyonu %36 açıklıyor; acilen dünyada eşi benzeri olmayan cahil ekonomi deneyinize son verin

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TÜİK tarafından yılın son açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. TÜİK’in bile yıllık enflasyonu %36 açıkladığını belirten Davutoğlu, gerçek enflasyonun bunun iki katından fazla olduğunu belirterek hükûmete “Acilen dünyada eşi benzeri olmayan cahil ekonomi deneyinize son verin” çağrısında bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Hani faiz sebep, enflasyon neticeydi? Mızrak çuvala sığmıyor; TÜİK bile yıllık enflasyonu %36 açıklıyor, gerçek enflasyon ise bunun iki katından fazla. Acilen dünyada eşi benzeri olmayan cahil ekonomi deneyinize son verin. Derdimiz Geçim, Çözüm Seçim." ifadelerine yer verdi.