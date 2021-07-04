Davutoğlu'ndan eylemdeki tütün üreticilerine destek: Yabancının tütünü serbest, yerli üreticinin değil; yeni rant alanı mı oluşturuluyor?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tütün yasağını protesto eden Adıyamanlı tütün üreticilerine ilişkin olarak Twitter'dan, "Yabancının tütünü serbest, yerli üreticinin değil! Yeni rant alanı mı oluşturuluyor?" diye sordu.

Davutoğlu'nun mesajı şöyle:

"Nedir derdiniz? Adıyaman ve bölgenin önemli gelir kaynağı tütüne getirilen düzenlemeyle başka geliri olmayan yerli üreticiyi neden yok etmek istiyorsunuz? Yabancının tütünü serbest, yerli üreticinin değil! Yeni rant alanı mı oluşturuluyor? Bu yanlış derhal düzeltilmeli!"

Ne olmuştu?

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak yasaklandı. Tütün taşınımının yasaklanmasını protesto eden Adıyaman'lı tütün üreticileri, Çelikhan, Sürgü ve Reşadiye'de ayrı ayrı protestolar düzenleyerek yolu trafiğe kapatmıştı. Yapanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülen 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda yapılan düzenlemeye karşı çıkan tütüncüler Adıyaman'da protesto gerçekleştirmişti.

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