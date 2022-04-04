Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Tek haneli olan rakamları TÜFE’de iki, ÜFE’de üç haneye çıkarmayı nasıl başardınız?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Tek haneli olan rakamları TÜFE’de iki, ÜFE’de üç haneye çıkarmayı nasıl başardınız?" diye sordu.

Davutoğlu, Twitter hesabından bugün açıklanan enflasyon oranlarını yorumladı. Davutoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayat pahalılığı ateş gibi yakıyor! Sn. Erdoğan, inandırıcılığı kalmayan TÜİK’e göre bile yıllık enflasyon TÜFE’de %61,14 ÜFE’de ise %114,97. Biz bıraktığımızda tek haneli olan rakamları TÜFE’de iki, ÜFE’de üç haneye çıkarmayı nasıl başardınız?" ifadesini kullandı.

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