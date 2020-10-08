Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'mümin' yanıtı: Önce kendisinin ve çevresinin zenginlik kaynağını açıklasın

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre; erken seçim iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, parti olarak 10 Ekim'de kongre yapma hakkı kazanacaklarını belirterek, "İktidarın herhangi bir seçimi göze alacak performansı olduğu kanaatinde değilim. Ancak bir takım baypaslar, parti kapatmalar üzerinden yeni partilerin seçime girme olasılığı olmadığı günleri de gözönünden bulundurarak bir ara seçim yapmak ve biz hâlâ güçlüyüz intibakı vermek istiyorlarsa bu bir aldatmacadır" dedi.

"Fakirleşen kitlelere dönüp 'sabredin' demek dini istismardır"

Partisinin ekonomi değerlendirme toplantısında konuşan Davutoğlu, Erdoğan'ın ekonomik sıkıntı yaşayanlar için "Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir" sözlerini eleştirdi. Davutoğlu "Dini referansları kullanırken tutarlı şekilde her alanda kullanmak lazım. En yakınlarını şirketler üzerinden zengin edip, ülkenin fakirleşen kitlelerine dönüp 'sabredin' demek dini istismardır. Sayın Cumhurbaşkanı kendisinin, çevresinin ve son dönemde zenginleşenlerin zenginlik kaynağını açıklamadıkça, bu ülkenin dar gelirli insanlarına dönüp sabırlı olun deme hakkına sahip değildir. Cumhurbaşkanı bu yoksulluğunun hesabını verme makamındadır. Bu açıklamanın tek mantıklı tarafı, halkın fakirleştiğini kabul ediyor ve sabır tavsiye ediyor olmasıdır. Çevresindekiler uçuşa geçmiş olabilir ama halk ızdırap çekiyor" dedi.

"Kimse aidiyet bağını kullanarak yükselemez"

Kamu kurumlarında tarikat yapılanmasına ilişkin de 'liyakat' ve ' ehliyet' vurgusu yapan Davutoğlu, şunları söyledi:

"Hangi topluluğa mensup olursa olsun kimsenin liyakat ve ehliyet sahibi olmadan kamu kurumunda yer almalarına izin vermeyeceğiz. Herkes işine baksın. Devlette yükselmenin tek koşulu liyakat ve ehliyettir. Kimse aidiyet bağını kullanarak yükselemez."

Ara seçim iddiaları: Kasım başında büyük kongremizi yapıyoruz

Türkiye'de ara seçim iddalarına ilişkin de "Biz 10 ekim itibari ile büyük kongreyi yapma hakkı kazanıyoruz" diyen Davutoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"İktidarın herhangi bir seçimi göze alacak performansı olduğu kanaatinde değilim. Ancak bir takım by-paslar, parti kapatmalar üzerinden yeni partilerin seçime girme olasılığı olmadığı günleri de gözönünden bulundurarak bir ara seçim yapmak ve biz hala güçlüyüz intibakı vermek istiyorlarsa bu bir aldatmacadır. Bizim Gelecek Partisi olarak son dönemde örgütlenmemizi hızlandırmamızın sebebi budur. Cumartesi itibariyle (10 ekim) biz büyük kongre yapma hakkını kazanacağız. Kasım başında da Gelecek Partisi, büyük kongresini yapacak. Mayıs ayı itibari ile de her seçime gireriz. İster ara seçim ister genel seçim hangisi olursa olsun kadro olarak buna hazırız."

Sınır ötesi tezkereye destek

Mecliste görüşülen Irak-Suriye tezkerelerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Davutoğlu "Türkiye'nin etrafında ciddi güvenlik riskleri var. Bazı durumlarda bu güvenlik riskleri askeri tedbir alma zorunluluğu getirebilir. Bu güvenlik risklerinin tamamında Türkiye'nin çıkarları var. O yüzden hükümetin bu konuda yetki alması doğrudur" diye konuştu.