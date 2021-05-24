Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: İddialar doğru değilse en yakın çalışma arkadaşlarınızı delillerle savunun, doğruysa gereken adımları atın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Sayın Cumhurbaşkanına tekrar çağrıda bulunuyoruz: eğer iddialar doğru değilse çıkın ve sorumluluk üstlenerek en yakın çalışma arkadaşlarınızı delillerle savunun; eğer bu iddialar doğruysa hukuk devletinin gerektirdiği adımları atın." çağrısında bulundu.

Davutoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, 'Temiz Siyaset Reformu'nu başlattıklarını ve tüm halkı bu harekete katılmaya davet ettiğini duyurdu.

Türkiye gündemine dair yaşananlarla ilgili olarak hükümete çağrıda bulunan Davutoğlu, Sedat Peker'in ortaya attığı iddiaların da üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi.

"Bu otoriter yolsuzluk düzeninin mafyatik ilişkilerle desteklenen ve derinleşen çehresini açık bir şekilde gözler önüne sermiştir"

Davutoğlu'nun konuşmasından konu başlıkları şöyle:

"Son haftalarda yaşadığımız ve her gün daha da vahim bir hal alan gelişmeler karşısında Gelecek Partisi kadroları olarak bugün “Temiz Siyaset” hareketimizi başlatıyoruz. Aziz ülkemizin her bir köşesindeki il başkanlarımızın bugün saat 17.OO’de yapacakları ortak açıklamayla başlayacak bu kampanyamız hiçbir ayrım gözetmeksizin 84 milyona vatandaşımıza bir çağrı niteliği taşıyacak ve demokratik haklarımızın kullanıldığı bir eylem planı içinde sürdürülecektir.

Hatırlanacağı gibi, 15 Şubat 2021 tarihinde kamuoyu ile paylaştığımız Temiz Siyaset Belgemizde bugün ülkede gittikçe derinleşen bir “otoriter yolsuzluk düzeninin” sistematik bir nitelik kazandığını ifade etmiş ve iktidar başta olmak üzere bütün siyasi partileri ve sivil toplumu bu yozlaşmaya karşı harekete geçmeye çağırmıştık.

Son yaşanan gelişmeler ve ortaya atılan iddialar bu otoriter yolsuzluk düzeninin mafyatik ilişkilerle desteklenen ve derinleşen çehresini açık bir şekilde gözler önüne sermiştir.

Siyasi ahlak ve şeffaflık yasası temelinde temiz siyaset reformunu gerçekleştirmek için harekete geçtiğimizde bize karşı gerçekleştirilen parti-içi kumpasın ve darbenin arka planı ve aktörlerinin kim oldukları bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır.

"Düşük profilli devlet makamları bugünkü çürümüşlüğün, yozlaşmanın ve yolsuzluğun zeminini hazırlamıştır"

Yaşanılan sürecin hükümetin yürüttüğü süreçlerde liyakatı ortadan kaldırmasıyla doğru orantıda olduğunu dile getiren Davutoğlu, şunları söyledi: "Düşük profilli devlet makamları ile ehliyet ve liyakatın yok edildiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ürünü olan mekanizmalar bugünkü çürümüşlüğün, yozlaşmanın ve yolsuzluğun zeminini hazırlamıştır.

Bizlerin hukuk devleti ve sosyal adalet yolunda gösterdiğimiz cansiperane çabalara rağmen bugün gelinen nokta 28 Şubat ve 27 Nisan vesayetçilerine ve 15 Temmuz cuntacılarına teslim olmayan Türkiye’nin kaderinin 1990’ların karanlık aktörlerine, mafyatik ilişkilerine, insanların malına mülküne çöken bürokratik oligarşi unsurlarına teslim edilmiş olmasıdır. Bu sürecin en hazin yönü, bu vahim iddialar karşısında başta Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar cihetinin kabullenici sessizliğidir."

Hukuk devletinin harekete geçmesi gerektiğini dile getiren Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şöyle seslendi:

"Sayın Cumhurbaşkanına tekrar çağrıda bulunuyoruz: eğer iddialar doğru değilse çıkın ve sorumluluk üstlenerek en yakın çalışma arkadaşlarınızı delillerle savunun; eğer bu iddialar doğruysa hukuk devletinin gerektirdiği adımları atın"

Geçtiğimiz hafta ilan ettiğimiz bu adımları bir kez daha hatırlatıyorum:

Organize suç örgütlerinin illegal faaliyetlerini ve bağlantılarını araştırmak ve soruşturmak üzere TBMM’nde hem Araştırma Komisyonu, hem de Soruşturma Komisyonu oluşturulmalıdır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 ton kokain sevkiyatı, cinayet ve intihar vakaları başta olmak üzere ilgili bütün iddialar konusunda acilen soruşturma başlatmalıdır.

Devlet kurumları içinde etki kurmaya ve yapılanmaya çalışan bütün illegal yapılar ve paralel bağlantıları konusunda tam yetkili olarak çalışmak üzere geçmişinde hiçbir şaibe olmamış yetkililerden oluşacak bağımsız bir inceleme heyeti oluşturulmalıdır.

İlgili konular bağlamında acilen bir temiz eller operasyonu başlatılmalı ve bu operasyon bütün odaklar temizlenene kadar sürdürülmelidir.

Bütün bu çalışmaların selameti açısından başta İçişleri Bakanı olmak üzere iddialarla ilgili bütün yetkililer derhal istifa etmelidir. Aksi takdirde, Cumhurbaşkanı tarafından derhal azledilmelidirler!

Bu iddialarla ilgili ihale ve tahsisler benzeri bütün ekonomik ve hukuki süreç ve işlemler yok hükmünde sayılmalıdır.

Bu tür suçların bir daha işlenmemesi ve siyaset-illegal yapı ilişkilerinin, siyaset-paralel yapı ilişkilerinin bir daha ortaya çıkmaması için siyasi ahlak yasası başta olmak üzere kapsamlı bir temiz siyaset reformu, bir temiz siyaset devrimi başlatılmalıdır."

Türkiye'nin hukuk devleti olma iddiasında bulunabilmesi için artık harekete geçilmesi gerektiğini savunan Davutoğlu, halka çağrıda bulunarak hükümet yetkililerine de şöyle yüklendi, "Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar sahiplerinin son vahim iddialar karşısındaki suskunluğu bu adımları atma cesaretine ve sorumluluk anlayışına sahip olmadıklarını ortaya koymuştur. Devlet ve devlet adamları; bu kirli, karanlık, gayrimeşru ilişkilerden hesap sormak yerine adeta onun bir parçası gibi hareket ettikçe Türkiye’nin hukuk devleti olma iddiasına hiç kimsenin inancı kalmayacaktır.

Bu gelişmeler karşısında asla karamsarlığa kapılmayınız. Bizler Gelecek Partisi kadroları olarak bugün saf kalmanın ve temizliğin sembolü olan beyaz gömleklerimizle huzurunuzdayız. Buradan Gelecek Partisi’nin Tek bir sesle ve tek bir yürekle haykırıyor ve söz veriyoruz: Yasaklara karşı özgürlüğü, hukuksuzluğa karşı adaleti, karanlık ilişkilere karşı şeffaflığı, yolsuzluklara karşı temiz siyaseti, ötekileştirmeye karşı insan onurunu, dışlamaya karşı eşit vatandaşlık hukukunu, kayırmacılığa ve torpile karşı liyakatı, rant düzenine karşı kamu gücünü ve malını emanet bilen bir siyasi ve toplumsal ahlakı, özetle otoriter yolsuzluk düzenine karşı siyasi ahlaka dayalı demokratik hukuk devletini egemen kılmak üzere gece gündüz çalışacak, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız.

Ülkemizde temiz siyaseti savunan bütün siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, özgür medyaya ve hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşlarımıza “Temiz Siyaset” kampanyamıza destek vermesi çağrısında bulunuyoruz.

Kritik süreçlerde tarihe ağırlığını koyan değerli halkımızın feraset ve vicdanına güvenerek diyoruz ki;

“Bir tuğla da sen çek”

Otoriter yolsuzluk düzeninden çekilerek temiz siyasete dayalı demokratik hukuk düzenine konulacak her tuğla ile temiz Siyaset Gelecek! Temiz Yönetim Gelecek! Temiz Eller Gelecek! Devlet çetelerden ve paralel yapılardan temizlenecek!"

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