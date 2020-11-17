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Politika

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Düne kadar yaptığın, söylediğin ne varsa tam tersini söyle, bunun ismi reform olsun!

"2016’dan beri millete birikmiş en az iki kişilik borcunuz var: Erdoğan-Albayrak borcu"

17 Kasım 2020 14:31

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemini başlatıyoruz" açıklamasına atıfta bulunurken, "Öncelikle iktidarınızdaki bu zikzak milletimize anlatın. Dün demokrasinin d’sinden, dün hukuk devletinin h’sinden korkan bu iktidara bugün ne oldu? Yine mi dış mihrak etkisi yoksa! Bu enkazın üzerini örtecek kılıf bulamazsınız. Düne kadar yaptığın, söylediğin, dillendirdiğin ne varsa tam tersini söyle bunun ismi reform olsun! Kendini inkar et, ismi reform seferberliği olsun" ifadesini kullandı. 

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, partisinin gündeme ilişkin görüş ve önerilerini paylaşırken, iktidara sert sözlerle yüklendi.

Siyasi parti liderlerinden randevu talep ettiklerini dile getiren Davutoğlu, "Buradan başta AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan olma üzere iktidara da bir kez daha sesleniyorum. Randevu ve görüşme talebimize şimdiye kadar bayramlaşma taleplerimize bile olumsuz cevap verme tutumunuz değiştirin" diye konuştu.

"Bu iktidara bakınca milletin gördüğü bir tek şey var: Eski Türkiye!" diyen Davutoğlu, "Millete borcunuzu ödeyin. 2016’dan beri millete birikmiş bir borcunuz var. Bu borç en az iki kişilik bir borç: Erdoğan-Albayrak borcu" dedi. 

Davutoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Her zaman söylediğimiz gibi önce siyasi iklimi sonra siyasi dengeleri ve nihayetinde de siyasi sistemi değiştirerek ülkemizin ufkunu açacağız. Bu önerimizi kendileriyle paylaşmak üzere bütün siyasi parti liderlerinden randevu talebinde bulunuyoruz. 

"Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret edeceğiz"

İlk olarak dün İYİ Parti genel Başkanı sayın Meral Akşener’i ziyaret ederek hem geniş kapsamlı istişarelerde bulunduk hem de önerimizi kendisiyle paylaştık. Gösterdikleri misafirperverliğe teşekkür ederim. Ayrıca siyasal sistem konusunda çok sağlam bir ortak zemine sahip olduğumuz görmek de bizi çok memnu etti. Yarın da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek görüşlerimiz paylaşacağız.

"Görüşme taleplerini reddetmek özgüven eksikliğinin eseridir"

Buradan başta AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan olma üzere iktidara da bir kez daha sesleniyorum. Randevu ve görüşme talebimize şimdiye kadar bayramlaşma taleplerimize bile olumsuz cevap verme tutumunuz değiştirin. Bu konuda da bir reform yapın ve selam verenin selamını alma farzını yerine getirin. Korkmayın, bizimle istişareden ve görüşmeden sadece fayda görürsünüz. Şu anda farklı görüş ve yaklaşımlara sahip olsak da Biz düşman ya da hasım değiliz.  Görüşme taleplerini reddetmek özgüven eksikliğinin eseridir. Biz ne zaman ve hangi formatta olursa olsun herkesle görüşmeye hazırız. 

Kongremizdeki sonraki iki hafta içinde ülkemizde oldukça ilginç gelişmeler yaşanıyor.
Gelin birlikte bu manzaraya bir bakalım.

Eğer manşetleri, haberleri ve ülkenin başındakilerin açıklamalarını ciddiye alırsanız şöyle bir manzara ile karşı karşıya olduğumuzu düşünebilirsiniz:

Yeni bir iktidar göreve gelmiş, ülkenin yıllarca içinde bulunduğu sıkıntıları dile getiriyor, bir enkaz aldıklarını söylüyorlar, yeni dönemde bir “reform seferberliği” başlatarak geçmişin bütün yanlışlarını, sorunlarını ve krizlerini çözecekler.

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