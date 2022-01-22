Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Dini hassasiyet üzerinden siyaset yapmak, dinin kişisel çıkarlara alet edilmesinden başka bir şey değil

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın camide, "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu ile ilgili olarak kullandığı "Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" sözlerini eleştirdi.

Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanının her türlü gerilimden uzak tutulması gereken cami mihrabından 'dil kopartmak' ifadesini kullanması dini değerlere saygıyı güçlendirmez, zayıflatır" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Twitter'daki açıklamasına şöyle devam etti:

"Kur’an sureleri ile dalga geçenleri büyükelçi atayıp, Şeytan Ayetleri’ni basmaya kalkanlarla siyasi ortaklık yapıp sonra da dini hassasiyet üzerinden siyaset yapmak da dinin kişisel çıkarlara alet edilmesinden başka bir şey değildir.

Herkesin birbirinin inanç ve düşüncesine saygı göstermesi toplumsal barışın teminatıdır. Sayın Sezen Aksu’nun bu bağlamda yapacağı bir açıklamanın toplumsal vicdanı rahatlatacağına ve istismarları engelleyeceğine inanıyorum."

TIKLAYIN - Erdoğan'dan Sezen Aksu'ya: Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir