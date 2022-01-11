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Politika

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a '2001 krizi' yanıtı

11 Ocak 2022 00:00

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2001 krizinin faturasını bugün ödemeye devam ediyoruz" açıklamasına tepki göstererek,  "2001 krizi aklınıza çok takıldıysa, o krizde Başbakan yardımcısı olan ortağınıza çay sohbetinizde sorun o da size anlatsın" dedi. 

Dönemin Başbakan Yardımcılarından olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de göndermede bulunan Davutoğlu, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı: 

"Sayın Erdoğan, 20 yıldır iktidar olup hala 2001 krizi bahanesine sığınmaya kalkarsanız millet size güler. 2001 krizi aklınıza çok takıldıysa, o krizde Başbakan yardımcısı olan ortağınıza çay sohbetinizde sorun o da size anlatsın."

Erdoğan ne demişti? 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda kullandığı " 28 Şubat müdahalesi ve ardından gelen 2001 krizinin toplum hayatında ve ekonomide yol açtığı faturaları ise çok uzun yıllar ödemeye devam ettik" ifadelerini kullanmıştı. 

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