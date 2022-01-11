Davutoğlu'ndan Erdoğan'a '2001 krizi' yanıtı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2001 krizinin faturasını bugün ödemeye devam ediyoruz" açıklamasına tepki göstererek, "2001 krizi aklınıza çok takıldıysa, o krizde Başbakan yardımcısı olan ortağınıza çay sohbetinizde sorun o da size anlatsın" dedi.

Dönemin Başbakan Yardımcılarından olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de göndermede bulunan Davutoğlu, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"Sayın Erdoğan, 20 yıldır iktidar olup hala 2001 krizi bahanesine sığınmaya kalkarsanız millet size güler. 2001 krizi aklınıza çok takıldıysa, o krizde Başbakan yardımcısı olan ortağınıza çay sohbetinizde sorun o da size anlatsın."

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda kullandığı " 28 Şubat müdahalesi ve ardından gelen 2001 krizinin toplum hayatında ve ekonomide yol açtığı faturaları ise çok uzun yıllar ödemeye devam ettik" ifadelerini kullanmıştı.