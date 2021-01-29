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Politika

Davutoğlu'ndan "Bize geldiğinde söylediklerini açıklasak insan içine çıkamazdı" diyen Bahçeli'ye: Erdoğan’a hakaret ederken onu durduran bendim

29 Ocak 2021 14:24

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık insan içine çıkacak hali kalmazdı" sözlerine yanıt verirken, "Bahçeli, Erdoğan’a o görüşmede hakaret ederken onu durduran, ‘Ben burada Cumhurbaşkanı'nın hukukunu zedeletmem’ diyen de bendim" dedi.

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