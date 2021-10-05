Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye "kebapçı" tepkisi: Yarın sıra kimde diye simitçiler ve oto galericiler tedirgin!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin,"Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" açıklamasını ele alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Davutoğlu, Twitter'den yaptığı paylaşımda, ''Bu ülkede kebapçıları bölücü ilan eden bir Genel Başkan var! Hatta bu Genel Başkan kebapçılar diyarından! Yarın sıra kimde diye simitçiler ve oto galericiler tedirgin!" ifadesini kullandı.

"Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır"

Devlet Bahçeli'nin, bugün partisinin grup toplantısında son günlerde siyasetin gündeminde olan market fiyatları tartışmasıyla ilgili olarak,"Yumurta, et, süt, peynir fiyatlarının artışından, vicdani olmayan zamlı ürün satışlarından samimi olarak sızlananlara hak veriyor, bir şey demiyorum. Fırsatçıların peşine gidiliyor. Vatandaşın kesesine göz diken yağmacılardan da hesap soruluyor. Destekliyoruz, sonuna kadar gidilmesini istiyoruz. Fakat vatandaşlarımızın çabasını istismar edip, pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" demişti.