Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Açılması bir neslin özlemidir

Partisinin Konya'da Karatay ve Meram İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 'siyasi çalışmalarına ilişkin uzun ve çetin bir yolculuğun içinde olduklarını' anlatan Davutoğlu, "Siyaset bilimciler Gelecek Partisi'nin kurucu üyelerinin geçmişlerine baksınlar. Çok iddialı bir şey söyleyeceğim; Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Gelecek Partisi kadar kapsayıcı ve kuşatıcı ikinci bir parti kurulmamıştır. Türkiye'de ne kadar renk varsa kurucularımızın arasındadır" ifadesini kullandı.

Adaletin yeniden ihya edilmesi gerektiğini savunan Davutoğlu, ülkede vicdan sahibi, bağımsız yargı mensuplarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

"Ayasofya'nın açılması bir neslin özlemidir"

Politikada doğru hamleleri desteklediklerini söyleyen Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Ayasofya'nın açılması bize sürur vermiştir, Danıştayı tebrik ediyoruz. Doğru bir karardı, arkasında dimdik durduk. Bundan sonra da duracağız. Geçtiğimiz günlerde 'zoom' üzerinden yapılan uluslararası bir toplantıda, bunu gururla savundum. Ayasofya'nın açılması bir neslin özlemidir. Ayasofya'nın mimarisine, kubbesine ve minarelerine sahip çıkmak esas değildir.

"Kadılara, bugünkü hakimlere talimat verenler, Fatih'in ahlakından bahsedemezler"

"Fatih Sultan Mehmed'in ahlakı, kadının huzuruna vardığında Hristiyan bir vatandaşla eşit bir şekilde ayakta durmak ve kadının verdiği hükme razı olmaktır. Kadılara, bugünkü hakimlere talimat verenler, Fatih'in ahlakından bahsedemezler. Çünkü çok açık söylemişti, 'Gerekli talimatları verdim' demişti. Gelecek Partisi iktidarında hakimlere talimat verilmeyecek. Hakimlere, 'Talimatı vicdanınızdan alın' diyeceğiz. Hukukta ve adalette talimat vicdandan alınır, siyasi otoriteden değil. Adaleti ihya edeceğiz. Hak, hukuk ve adaleti bu ülkede tekrar kaim kılacağız inşallah."