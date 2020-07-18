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Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Açılması bir neslin özlemidir

"Kadılara, bugünkü hakimlere talimat verenler, Fatih'in ahlakından bahsedemezler"

18 Temmuz 2020 22:42

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ayasofya'nın açılması bize sürur vermiştir, Danıştayı tebrik ediyoruz. Doğru bir karardı, arkasında dimdik durduk. Bundan sonra da duracağız" dedi.

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