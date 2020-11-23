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Davutoğlu'ndan Arınç'a: Tecrübeli bir siyasetçi ve devlet adamı olarak görüşlerini çok öncesinden zikretmesini beklerdim

"Türkiye’de yürüyen bütün hukuki süreçlerde, ciddi hukuk zaafları var"

23 Kasım 2020 22:37

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir" sözleriyle ilgili olarak, "Tecrübeli bir siyasetçi ve devlet adamı olarak bu görüşleri çok öncesinden zikretmesini beklerdim" dedi. Davutoğlu, "Gerek Demirtaş gerek Kavala'nın tutuklu yargılanmalara esastan karşı olduğu" görüşünü dile getirdi. 

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