Davutoğlu'ndan 'Andımız' paylaşımı: Tek parti döneminin tektipleştirici sloganlarına ihtiyaç yok

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Danıştay’ın kararıyla tartışılmaya başlayan 'Andımız'a ilişkin paylaşım yaparken, "Milletimizin ortak vicdanı ve sözü olarak İstiklal Marşı varken tek parti döneminin tektipleştirici sloganlarına ihtiyaç yoktur” dedi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, okullarda öğrenci andının okunmasını sona erdiren MEB yönetmeliğini iptal eden Danıştay 8. Dairesi'nin kararını bozmuş, bu karar sonrası okullarda artık andımız okunmayacağı belirtilmişti.

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"Tek parti döneminin tektipleştirici sloganlarına ihtiyaç yoktur"

Siyasette tartışılan öğrenci andına ilişkin bir açıklama da Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin ortak vicdanı ve sözü olarak İstiklal Marşı varken tek parti döneminin tektipleştirici sloganlarına ihtiyaç yoktur."

Bahçeli Danıştay'a tepki gösterdi; Kılıçdaroğlu ve İnce AKP'yi işaret etti

Danıştay kararını "pimi çekilmiş bomba" olarak niteleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 'Türküm' demekten rahatsızlığı hüsran verici bir çarpıklıktır" ifadesini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Bahçeli'ye de seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan, Andımız'ın hangi cümlesinden rahatsızdır? Çıkıp açıklasın. Sayın Bahçeli, Erdoğan'ı değil, Danıştay'ı muhatap alıyorsa muhatap aldığı yer yanlıştır. Sen Erdoğan'ı değil, Danıştay'ı suçluyorsun" demişti.

Parti kurma çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce ise Kılıçdaroğlu ile benzer bir şekilde, "Sadece Danıştay’ı eleştirmek şark kurnazlığıdır” tepkisini göstermişti.

DEVA Partisi: Andımız otoriter toplum düzeni kalıntısıdır

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da Danıştay'ın kararına destek olurken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Demokratik bir devlet vatandaşına kimlik dayatamaz. Dolayısıyla demokratik bir toplumda Andımız olmaz. Andımız tek tip makbul vatandaş tasavvuruna sahip otoriter toplum düzeni kalıntısıdır. Özgürlükçü, eşitlikçi ve çoğulcu toplum düzeninde devletin makbul vatandaşı olamaz."