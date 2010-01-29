Davutoğlu, Nalbandyan ile görüştü

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Londra'da yapılan Afganistan Konferansı sırasında gerçekleştirdiği ikili görüşmelerden birini de Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbandyan ile yaptı. Görüşmede Davutoğlu Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nin iki ülke arasında imzalanan protokollerle ilgili olumsuz kararı konusundaki kaygıları bir kez daha dile getirdi.



Nalbandyan ise bu kararın protokollerin ruhuna aykırı olmadığını, sürecin özünde bir değişiklik yaratmayacağını söyledi. Ancak Nalbandyan protokol sürecinin bu karar nedeni ile etkilenmeyeceğine dair sözlü bir garanti vermedi.



Ayaküstü de olsa bu görüşmenin tek olumlu yanı diyaloğun hala sürdürülüyor olması. Nitekim iki bakan önümüzdeki hafta Münih’te bir araya gelecek.



Türkiye Ermenistan Anayasa Mahkemesi kararının imzalanan protokoller üzerine bir ön şart getirdiğini ve bunun kabul edilemeyeceğini söylüyor.



En azından Ermeni hükümetinden protokollerin aynen geçerli olduğuna dair sözlü bir garanti istiyor. Fakat Ermeni hükümeti bu sözlü garantiyi dahi veremiyor.



Bu gelişmeler Türkiye-Ermenistan yakınlaşmasında çıkmaz bir sokağa girildiğini ve krizin hala sürdüğüne işaret ediyor.



Her ne kadar mızıkçılık yapan taraf Ermenistan olsa da sonuçta aynen Kıbrıs’ta olduğu gibi yine Türkiye’nin cezalandırılmasından endişe ediliyor.



Diplomatik kaynaklar protokollere bağlı kalan tarafın Türkiye olmasına ve mızıkçılık yapan tarafın da Ermenistan olmasına karşın Türkiye’ye sınırı açması için baskı yapılması olasılığının var olduğunu söylüyorlar.



Henüz ABD’den bu konuda bir telkin gelmediğini de ABD’nin gelişmeleri sessiz bir şekilde izlediğini belirtiyorlar.







