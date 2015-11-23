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Politika

Davutoğlu: Mülteci akınına yol açacak bir saldırı olursa Suriye içinde tedbir alırız

"Güvenlik birimlerimize anında mukabele etme talimatı verdik"

23 Kasım 2015 09:48

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Türkiye’ye dönük mülteci akınına yol açacak şekilde bir saldırı sözkonusu olduğunda bu konuda da gerekli tedbirler Suriye içinde ve Türkiye içinde alınır" dedi.

Başbakan Davutoğlu, dün Çankaya Köşkü’nde Suriye konulu güvenlik toplantısı düzenledi. Basına kapalı yapılan toplantı 40 dakika sürdü. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, İçişleri Bakanı Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, MİT Müsteşarı Hakan Fidan kadıldı.

Davutoğlu toplantı sonrası Meclis’te şu açıklamalarda bulundu: 

 

"Talimatlar verdik"

 

“Bayırbucak Türkmen bölgesindeki gelişmeler güvenlik birimleri ve bizim tarafımızdan an be an takip edilmektedir. Dün (önceki) gece ve evvelsi (dün) gece bir kaç kez hem MİT Müsteşarımızla hem Genelkurmay Başkanlığımızla temaslarımız oldu. Dışişleri Bakanımıza bu konuyu BM’de gündeme getirmesi için gerekli talimatları verdik. Bu konudaki hassasiyetimiz her gün, her saat itibariyle devam etmektedir. 

 

"Suriye içinde tedbir alırız"

 

Burada bir kaç husus önemli. Birincisi sınır güvenliğimiz. Sınır güvenliği bağlamında Türkiye’ye dönük herhangi bir tehdit teşkil eden gelişme olursa anında mukabele etme talimatı güvenlik birimlerimize verilmiştir. İkincisi, Türkiye’ye dönük mülteci akınına yol açacak şekilde bir saldırı sözkonusu olduğunda bu konuda da gerekli tedbirler Suriye içinde ve Türkiye içinde alınır. Üçüncüsü de, Suriye’de Türkiye müzahir gruplar, topluluklar; bunlar ister Arap, ister Kürt, ister Türkmen olsun saldırıya uğradıklarında onlara her türlü insani yardımı ve bulundukları bölgelerde kalmasını temin edecek yardımı yaparız.

 

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