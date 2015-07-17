Davutoğlu: Muhalefet heybesinde ne varsa ortaya koysun, kaybedecek bir saniyemiz yok

Koalisyon arayışıyla ilgili konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Bu bayram gününde muhalefet parti liderlerine sesleniyorum. Heybelerinde ne varsa, ülkemizin geleceği için paylaşmak için ortaya koysunlar. Bu ülkenin kaybedecek bir saniyesi dahi yok” dedi.

Davutoğlu, AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma töreninde yaptığı konuşma sırasında "Ahmet Hoca, götür bizi Osmanlı'ya" şeklinde kendine seslenen partililere "İnşallah Osmanlı'nın düzenini, adaletini bugünlere ve yarınlara getireceğiz" diye karşılık verdi.

Davutoğlu’nun sözlerinden öne çıkan noktalar şöyle:

Birileri yüzde 41 gibi yüksek oran almamıza rağmen, tek parti iktidarı olmamamız dolayısıyla şenlik yapmaya kalktılar. Ama bir aylık süreç gösterdi ki Türkiye’de siyasetin anahtarı hala ve bundan sonra da daima AK Parti'nin elinde olacak.

'Rehavet oluşmasını beklediler'

Beklediler ki 7 Haziran sonrasında Ak Parti hareketinde bir rehavet oluşsun. Olmadı, olmayacak. Teşkilatımız en kılcal damarlarına kadar istişarelerde bulunduk. Bütün il başkanlarımızla görüştük. Her bir vekilimizle tek tek görüştük ve geleceğin planlamasını yaptık.

'7 Haziran gecesi şenlik yaşayanlar...'

7 Haziran akşamı AK Parti’nin tek parti iktidarı olamaması dolayısıyla şenlik yaşayanlar ve yüzde 60'lık bloktan bahsedenler bilsinler ki arkamızda müminlerin mazlumların duası varken kimse bu hareketi durduramayacak, kimse hızımızı kesemeyecek.

'Bir aylık sınav...'

İşte bir aylık sınav gösterdi. AK Parti herkesle her şartta görüşme yapabileceğini ortaya koydu. Geçtiğimiz hafta ilk tur görüşmelerini yaptık. 7 Haziran akşamı balkonda yaptığım konuşmadan sonra en ufak bir değişiklik gözükmedi. Ve o gece milli iradeye saygı duyuyoruz demiştik, şimdi de saygı duyuyoruz. O gece, her şartta tekrar milli iradeye gitmek gerekirse ona da hazırız dedik, bugün de hazırız.

'Başbakanlığı hak eden yegane parti AK Parti'

Biz bunları söylerken, onlar önce yüzde 60’lık bloktan bahsettiler. Sanki bu üç partiye oy verenler ortak hedef için oy vermiş gibi hayali bir vehimden bahsettiler. Biz ise soğukkanlı şekilde ilkeli bir tutumla meclis başkanlığı seçimlerine hazırlandık. Meclis başkanı yine AK Parti’den seçildi ve yüzde 60’lık blok iddiası çöktü. Diyorlardı ki ‘Meclis başkanı başka partilerden çıkacak, cumhurbaşkanımız izole edilecek’… Bunu hesap ediyorlardı. Başbakanlık için, dönüşümlü başbakanlıktan bahsettiler. Bunlar da başarıya ulaşmadı ulaşmayacak. Meclis Başkanlığını da Başbakanlığı da hak eden yegane parti AK Parti’dir.

'Heybenizde ne varsa...'

Şimdi bu bayram gününde muhalefet parti liderlerine sesleniyorum. Heybelerinde ne varsa, ülkemizin geleceği için paylaşmak için ortaya koysunlar. Bu ülkenin kaybedecek bir saniyesi dahi yok. Onun için zamana oynamak, sürekli kapıları kapatmak ya da yeni senaryolar yazmaktansa AK Parti öncülüğünde yeni bir hükümet için gayret etmek zorundayız.

HDP'ye çağrı: Ortak deklerasyona imza atalım

Bakanlar Kurulu hiçbir vakit kaybetmeksizin ülke hizmetine devam edecek. Ümit ederim ki en kısa zamanda milletimizin desteğini almış bir hükümet kurulmuş olur. Bakınız Türkiye’nin her yerinde bayram neşesi var. Şiddet yok, terör yok. Etnik ve mezhep çalışmalarını taşımak isteyenlere de söylüyorum. Ateş çemberinin içinden Türkiye barışla istikrarla ve kalkınmayla çıkacaktır. Bütün partilere çağrımız şudur, özellikle de HDP’ye. Terör ile aralarına mesafe koymak durumundalar. Gelin hep beraber ortak bir deklarasyona imza atalım. Diyelim ki, Türkiye’de artık dört parti de ortak olarak şiddete ve teröre karşı barışın demokrasinin adaletin ülke kalkınmasının yanında ve önünde olacaktır. Bunu Hakkari’den Trakya’ya, Kars’tan Muğla’ya kadar her bir köşesinde barışı egemen kılmak için çalışmaya devam edeceğiz.

'İnşallah hükümet kurulursa...'

İnşallah hükümet kurulursa AK Parti kadroları gece gündüz çalışmaya hazırdır; hükümet kurulmazsa milli iradeye gitmeye hazırdır. AK Parti kadroları seçim deyince, milli irade deyince hemen ayağa kalkıyor, heyecanlanıyor maşallah. Biz önce milli iradenin bize verdiği görevi yapacağız. Bütün hükümet ihtimallerini deneyeceğiz. İnşallah vakit kaybına mahal kalmaksızın bir hükümet kurarız. Ama dimdik ayakta duran AK Parti kadroları, Türkiye’nin geleceğinin en büyük teminatıdır.