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Davutoğlu: Bayram sonrası hemen koalisyon çalışmalarına başlıyoruz

Başbakan Davutoğlu, bayram namazını Sultanahmet Camisi'nde kıldı

17 Temmuz 2015 11:33

Bayram namazı sonrası konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, koalisyon çalışmalarıyla ilgili olarak “Bayram sonrasında hemen çalışmalara başlayacağız tekrar. 2. Tur istişareler söz konusu olacak. Salı günü MYK’yı toplayacağız. Bütün bu izlenimleri, aynı gün bakanlar kurulu ve partinin diğer organlarında görüşeceğiz” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu bayram namazını kıldığı Sultanahmet Camii çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Davutoğlu, şunları söyledi:

Her şeyden önce ramazan bayramının insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Sultanahmet Camii’nde çok değişik ülkelerden insanlarla bayramlaşma imkanımız oldu.

Allah başta Filistin olmak üzere zor şartlarda bayramı kutlamak zorun da kalan kardeşlerimize yardım eylesin.

 

Bu bayramda ayrıca, hükümet kurma çalışmaları sürdürdüğümüz ramazan ayı sonrasında hayırlı bir netice almak için dua ettik.

Tüm vatandaşlarımıza hellaşme ricasında bulunuyorum.

 

Koalisyon görüşmeleri

 

Bugün bayram siyaset konuşmamak gibi bir prensibimiz vardır ama şunu ifade edeyim: Bayram öncesinde ilk tur görüşmeleri bitirdik. Bütün genel başkanlara müsafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Bu tabloyu değerlendireceğiz. Benim muhataplarım genel başkanlar.

Bayram sonrasında hemen çalışmalara başlayacağız tekrar. 2. Tur istişareler söz konusu olacak. Salı günü MYK’yı toplayacağız. Bütün bu izlenimleri, aynı gün bakanlar kurulu ve partinin diğer organlarında görüşeceğiz.

Ramazanda ilk turda güzel görüşmeler yaptık. Mesajım şuydu temelde bütün muhalefet liderlerine, seçim kampanyasından gönül kırıklığı yaşanmış olabilir. Herkese, bir gönül kırıklığı varsa hellaleşilmesini istedim.

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