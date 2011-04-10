-DAVUTOĞLU MISIR'A GİTTİ ANKARA (A.A) - 10.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gitti. Bakan Davutoğlu, Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, Mısır Başbakanı İsam Şerif ve Dışişleri Bakanı Nebil El Arabi ile bir araya gelecek. Amr Musa ile Libya ile ilgili son gelişmeleri ele alacak olan Davutoğlu, Şerif ve El Arabi ile de yine Libya konusu ve Mısır ile Filistin'e dair gelişmeleri görüşecek. Davutoğlu'nun bu gece yurda dönmesi, yarın da ikili bir ziyaret çerçevesinde Macaristan'a gitmesi bekleniyor. Budapeşte'den Strasburg'a geçmesi öngörülen Davutoğlu'nun daha sonra ardı ardına Doha ve Berlin'e gitmesi de planlanıyor.