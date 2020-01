Davutoğlu: Milli irade, ülkenin gereğini Ak Parti'ye emanet etti, gereğini yapacağız

Milli İrade Platformu iftar töreninin ardından konuşan AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, koalisyon görüşmeleriyle ilgili olarak, "Yüzde 41'lik kesimin hakkını, hukukunu tartışma konusu yapmayız" ifadelerini kullandı. Koalisyon gecesinin Kadir Gecesi'nde başlayacağını belirten Davutoğlu, bayram öncesinde ise biteceğini açıklayarak, "Böyle bir haftaya gelmesi de ilahi bir tevafuk olarak değerlendirelim" dedi.

Davutoğlu'nun açıklamasının satır başları şu şekilde:

"Bitmeyen hesapların içerisinde bir dünyada yaşıyoruz. Saray Bosna'da bir kez daha hissettim ki Türkiye'nin kaderi yalnızca Türkiye'nin kaderi değildir. Eğer Türkiye dayanağı sarsılırsa, sivil toplumun gücü sarsılırsa, sadece Türkiye değil çevre coğrafyamız da çok daha büyük facialara maruz kalır.

'20 yıl önce Bosna'da yaşananlar bugün Suriye'de yaşanıyor'

"Alacağımız her karar, atacağımız her adım, duyacağımız her his geleceğimizi belirlemenin yanı sıra, coğrafyamınız da geleceğini belirleyecek. Bu tarihi dönemeçte, 20 yıl önce Bosna'da yaşananlar bugün Suriye'de yaşanıyor, Şam'da, Humus'ta, Bağdat'ta yaşanıyor.

"Yunanistan'da insanlar bankadan 50 Euro bile çekemeyecek durumdayken, ülkemizde 12 yıldır güçlü bir iktidar, parlak bir iktidar var. Bugün dahi Tayland'dan gelecek olan Uygur Türkleri'nin hesabını yapıyorduk. Kulağımızın biri dünyanın her yerinden gelecek mültecilerde. Bu manevi bir borcun ödenmesidir.

"Birileri ya terörü kullanarak ya Türkiye içindeki gerilimi kullanarak 'Çekilin Orta Asya'dan. Sizin neyinize. Çekilin ve kendi iç gerilimlerinizle yaşayın 80'lerde, 90'larda olduğu gibi.' diyor.

'Milli iradenin 7 Haziran'da ortaya çıkardığı tablonun gereğini yapmak zorundayız'

"Biz hiçbir zaman milli irade ile mücadele etmedik. Meşruiyet tartışmasına girmedik. Milli iradenin 7 Haziran'da ortaya çıkardığı tablonun gereğini yapmak zorundayız. Türkiye'de teamülün gereği oldu. Meclis Başkanı en büyük partiden seçildi.

"Milli İrade yüzde 41'lik oranla Ak Parti'ye bu ülkenin geleceğini emanet etti. Bunun gereğini yapacağız. Pazartesi günü başlayacak olan görüşmelerde yüzde 41'lik kesimin hakkını, hukukunu tartışma konusu yapmayız.

"Biz milli iradeye öfkeyle yaklaşıp 'ne halleri varsa' gibi bir tavrın içine girmeyiz. Birbirlerine Başbakanlık ikram edenler oldu. Bunlar tutmadı.

'Demokratik kazanımlarımızdan bir adım dahi geri gidilmesine izin vermeyeceğiz'

"Milli irade platformu, milli iradeye yapılan komplolara karşı saygın çevrelerden, sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu platformdur. 7 Haziran'dan bu yana AK Parti içinde geniş kapsamlı istişareler yaptık.

"12 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz demokratik kazanımlardan bir adım dahi geri gidilmesine izin vermeyeceğiz. Muhalefet liderlerine bir kez daha ifade etmek istiyorum ki görüşmelere Kadir Gecesi'nin olduğu gün başlayacağız. Bayramda da bitireceğiz. Böyle bir haftaya gelmesi de ilahi bir tevafuk olarak değerlendirelim."