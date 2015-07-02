Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yüksek Askeri Şura, koalisyon görüşmelerini etkilemez" dedi. Koalisyon görüşmelerinin gizli olmayacağını vurgulayan Davutoğlu, "MHP'nin tutumu koalisyon mesajı vermez." diye konuştu.

Meclis Başkanı seçilen İsmet Yılmaz için Ak Parti Genel Merkezi'nde resepsiyon düzenlendi. Kutlama resepsiyonuna İsmet Yılmaz'ın tarafsızlığına gölge düşürmemek için katılmadığını kaydeden Davutoğlu, "Hiçbir fire vermeden 258'i yakalayan grubumuzu tebrik ediyorum. Bir takım hesapları yapanlar şimdi herhalde 3 değil, 5 değil 40 kez daha düşünerek hesaplarını ona göre yapsınlar" dedi.

‘MHP'nin tutumu koalisyon mesajı vermez’

Koalisyon görüşmeleriyle ilgili gazetecilerin sorularını cevaplayan Davutoğlu, "Yüksek Askeri Şura koalisyon görüşmelerini etkilemez. görüşmeler şeffaf olacak, gizli protokol olmayacak. MHP'nin tutumu koalisyon mesajı vermez" şeklinde açıklama yaptı.

‘CHP ile MHP'ye aynı uzaklıktayız’

Davutoğlu, "Hiçbir gizli pazarlık olmayacak, her şey kamuoyunun önünde olacak" dedi, ve CHP ile MHP'ye aynı uzaklıktayız ifadesini kullanırken, "AK Partisiz koalisyon olmaz" dedi.

Savunma Bakanlığı için asaleten görevlendirme

Ahmet Davutoğlu, TBMM Başkanı seçilen İsmet Yılmaz'ın yerine milli savunma bakanlığı için isim belirlenip belirlenmediği konusunda, "Bir görevlendirme yapacağım. Yani Türkiye'nin şu şartları vekaleten götürmeyi bence çok doğru görmüyorum. Kısa süreli boşluk olmamak için önümüzdeki sürecin uzayabileceğini de göz önünde bulundurarak, muhtemelen asaleten bir görevlendirme yaparım" diye konuştu.