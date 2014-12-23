Davutoğlu: Meclis Soruşturma Komisyonu'nun çalışmaları etkilenmemeli

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu'ndan dört eski bakan için çıkacak kararın beklenmesi gerektiğini söyledi.

Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski ile yaptıkları ortak basın açıklamasından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Davutoğlu, Meclis Soruşturma Komisyonu'nda dört eski bakanla 5 Ocak'a ertelenen Yüce Divan oylamasını da değerlendirdi.

"Türkiye bir hukuk devletidir ve komisyonların nasıl çalışacağı, Meclisimizin bu konularda nasıl ve hangi aşamalarda ne tür kararlar alacağı ve nasıl bir süreç takip edeceği konusu aşikârdır. Soruşturma komisyonu geçtiğimiz mayıs ayında kuruldu ve çalışmalarını sürdürdü. Hiçbir şekilde Komisyon’un çalışmasına müdahil olmadık ve olmayı da düşünmedik. Bu Komisyon’daki arkadaşlarımız hangi partiden olursa olsun ortak bir konuda bir çalışma yürütüyorlar. Bu tarz spekülatif yorumlardan kaçınmak ve çalışmanın her şeyden önce neticelenmesine bakmak lazım. Dünkü toplantıda ertelenme kararının alınması bize verilen bilgilere göre sunulan bazı belgelerle ilgili yeni belgeler sunulduğu için ertelendi. Bu belgeleri Komisyon üyeleri kendi aralarında konuşacaklar, değerlendirecekler. Bırakalım Soruşturma Komisyonu kendisine Meclis tarafından verilen görevi yapsın. Çalışmaların neticesini hep beraber değerlendiririz. Komisyon’un çalışmaları objektif kriterler etrafında sürmeli ve kamuoyunda bu konu sürekli şu ya da bu biçimde spekülatif bir şekilde değerlendirilerek Soruşturma Komisyonu’nun çalışmaları etkilenmemeli. Şimdiden Komisyon'un çalışmasını etkileyecek yorumlardan uzak durmak lazım. Hukuk devletinin ve Meclis’te bu Komisyon’un işleyiş tarzının, yönteminin yanında duruyoruz. Hepimiz yeni belgelerin değerlendirilmesi sonucu Komisyon'dan çıkacak raporu ve kanaati beklemek zorundayız."

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu dört eski bakan hakkındaki Yüce Divan oylaması için pazartesi günü toplanmıştı. İtirazlar ve bilirkişi raporlarının incelenmesi için oylama 5 Ocak'a ertelenmişti.

'Çok olumlu bir atmosfer var'

Davutoğlu'na ayrıca Kürt sorununa çözüm sürecinde gelinen aşama da soruldu. Davutoğlu, "Son dönemde yapılan görüşmelerde çok olumlu bir atmosfer var. 6-7 Ekim sonrası sarsılan güven ortamı yeniden tesis edilmeye çalışılıyor. Kamu düzeni bizim için görüşme konusu değil. Kamu düzeni Türkiye'nin her noktasında işleyecektir. Tek bir tarafla değil bütün taraflarla görüşmelerimiz devam edecek. Ümit ederiz yakın zamanda arzu ettiğimiz gelişmeler olur. Detaylarını kamuoyu önünde konuşmak doğru değil" dedi.

Son olarak pazartesi günü HDP'nin İmralı heyeti Başbakan Yardımcısı Akdoğan ile görüşmüştü. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, "Artık süreçte diyalog kanallarının kapanmaması ve hangi başlıklarla ilerleyeceğimiz anlamında belli mutabakatlar oluştu, çok seri bir görüşme trafiği başlıyor" demişti.