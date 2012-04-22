Davutoğlu Maliki'ye geçmişi hatırlattı

Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haşimi'nin Türkiye'deki temaslarını gerekçe göstererek yaptığı açıklamaya, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'dan yanıt geldi. Davutoğlu, Başbakan Erdoğan'ın "şov fırsatı vermeyeceğiz" dediği Maliki'ye geçmişi hatırlattı.

Davutoğlu ayrıca, Maliki'nin 'niye 1-2 iki ülke dışında hiçbir ülkeyle dostluk ilişkim yok' düşünmesi gerektiğini belirtti ve ekledi: Bizi de kaybetmenin bölgede ne tür sonuçlara yol açacağını hesap ediyor olması lazım...

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp'ü makamında ziyaret eden Davutoğlu burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gündem Maliki'nin açıklamalarıydı ve Davutoğlu, Türkiye'nin komşu ve bütün çevre ülkelerle politikasının çok net, açık ilkelere dayandığını söyleyerek, "Son 20-30 yıldır Irak'ın geçirdiği kötü dönemlerin hiçbirinde Türkiye'nin herhangi bir olumsuz olayı olmadı. Hiçbir zaman mezhep temelli, etnik temelli bir politika takip etmedik. Her zaman tüm Iraklı kardeşlerimizin huzur içerisinde bir arada yaşaması için çaba sarf ettik. Onu da aslında en iyi Maliki bilir.

Çünkü 2009 yılında bir terör olayı olduğunda sayın Başbakanımız 12 bakan arkadaşımızı da alarak Irak'a gitti, 48 anlaşmaya imza attı.

Daha önce 2006-2007 yıllarında bir mezhep çatışmaları yaşandığında da bu çatışmaların azalması için çok büyük çabalar sarf ettik. Ve hangi parti, hangi siyasi görüş, hangi mezhep ve temel geçmişe sahip olursa olsun, bütün Iraklılar bunu bilir.

Bu, çok açık bir politikamızdır. Bu konuda Sayın Maliki'nin iddiaları da kanaatleri de tamamen temelsizdir. Bütün Irak siyasetinde etkili olan liderlerle yakın temasımızda, hiçbirisinde böyle bir şey söz konusu değil. Her biriyle, Sünni, Şii, Arap, Kürt, Türkmen bütün liderlerle görüşüyoruz. Bunu da kamuoyu takip ediyor'' dedi.

‘Siyasi lidelerle gerilim yaşıyor’

Irak içinde çok yoğun bir siyasi kriz yaşandığını belirten Davutoğlu, ''Maalesef Sayın Maliki, 2009 yılında kendisine bütün Iraklı gruplar tarafından verilen emaneti ve sorumluluğu onlarla birlikte siyasi misyona taşıyamadığı için hemen hemen bütün Iraklı siyasi liderlerle gerilim yaşıyor. Bütün bu siyasi yaşanan gerilim Türkiye ile ilgili değildir. Irak içinde Sayın Maliki'nin diğer siyasi liderlerle yaşadığı bir gerilimdir'' diye konuştu.

Davutoğlu, Maliki'nin, Barzani, Haşimi gibi mezhep farkı olmaksızın birçok kesimle sıkıntılar yaşadığına değinerek, ''Biz bu sıkıntıların aşılması için ancak ve ancak olumlu katkıda bulunuruz ve hep olumlu katkıda bulunduk. Sayın Maliki Irak içindeki siyasi sorunları aşma yönünde gayret sarf etmek yerine, dışarıda bir düşman ya da karşı bir şey üretmeye çalışırsa çok büyük hata yapar. Bu, Irak'a da zarar verir, inandırıcı da olmaz'' dedi.

‘Ümit ederiz muhasebeyi yapar’

Davutoğlu sözlerini, "Ümit ederiz Sayın Maliki ciddi bir muhasebe yapar ve 'niye Irak'taki herkesi küstürüyorum, niye 1-2 iki ülke dışında hiçbir ülkeyle dostluk ilişkim yok, komşu ülkelerle' bunu bir düşünür. Şu ana kadar da biz çok yakın ilişkiler içerisinde olduk, hep destek verdik. Bizi de kaybetmenin bölgede ne tür sonuçlara yol açacağını hesap ediyor olması lazım. Ümit ederim ki bu muhasebeyi yapar ve bu sıkıntıya sebep olmaktansa bunu aşmaya çalışır'' şeklinde tamamladı.