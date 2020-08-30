Davutoğlu: Lüks ve şatafatlı yaşamlarını finanse etmek için vergileri artırıyorlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ÖTV zammına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'gerçeklerin üstünü örtmek için dini değerleri istismar ettiğini' söyleyerek, 'faizle mücadele' diyen iktidarın, son yıllarda Türkiye’nin faiz harcamalarını yüzde 85 artırarak 120 milyar liraya çıkarttığını ifade etti.

Medya Notu'nun aktardığına göre, partisinin Sakarya 1. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada Türkiye’nin yüzde 10’luk kesiminin Avrupa standartlarında yaşarken, 16 milyon insanın Bangladeş standartlarında yaşadığını söyleyen Davutoğlu, lüks ve şatafat dolu yaşamlarını devam ettirmek için sürekli ÖTV zammı, vergi zammı yaptıklarını belirtti.

Davutoğlu’nun konuşmasının ilgili bölümü şu şekilde:

''Sayın Erdoğan bazen dini değerleri öylesine istismar ediyor ki, bazı gerçeklerin üstünü örtmeye çalışıyor. Faizle mücadele altında Merkez Bankası başkanını görevden aldı, devletin faiz harcamaları yüzde 85 artarak 120 milyar liraya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti’nin en yüksek faiz harcamalarının yaşandığı günlerdeyiz.

''Son 1.5 yılda 106 milyar dolar erittiler''

Temmuz ayında sırf Türk lirasını 6.85’te tutmak için 12 milyar dolar eritildi. Son 1.5 yılda toplam eritilen dolar miktarı 106 milyar dolar. Bu 106 milyar doların 60 milyar doları Türkiye'den çıkan yatırımcılara ödendi çünkü Türkiye’ye güven kaybı oldu. 46 milyar doları da içerideki faiz spekülatörlerine gitti. Peki Türkiye'de faizciler büyük rantlar elde ederken, Türkiye'de bir grup şirket büyük imar rantları elde ederken halkın durumu ne?

''Türkiye'nin yüzde 50'si 2500 liradan az kazanıyor''

Bakın halkın durumunu söyleyeyim; ortanca ücret 2500 lira. Yani Türkiye’nin yüzde 50’si 2500 liranın altında ücret alıyor. Vatandaşların yüzde 83’ü 2000 lira ile 4000 lira arası gelirle yaşıyor. Tabi bunu lüks arabalara zaten binenler anlayamazlar. Dün ÖTV ile Türkiye’yi dünya şampiyonu yaptılar, şu anda en yüksek ötv ödeyen ülke Türkiye’dir.

''Millete refahı çok görüyorlar''

Bunu yaparken de şunu düşünüyor olabilirler, nasıl olsa otomobil, binmesinler. Bu ne mantığıdır biliyor musunuz? Millete refahı çok görmek. Kendileri her türlü lüks arabalarla, lüks uçaklarla seyahat ederken milletin otomobilini elinden almaktır. Sayın Erdoğan refah göstergesi olarak buzdolaplarının satışından bahsediyordu. Şimdi bu ÖTV zammı sonrası, bu ÖTV’lerle elindeki araçları kim satabilecek, kim araç alabilecek?

''Lüks ve şatafatı sürdürmek için vergileri artırıyorlar''

Enflasyon-faiz denkleminde bir de vergi denklemini devreye soktular. Niye vergiyi artırıyorlar? Çünkü sürdürdükleri lüks ve şatafatı finanse etmeleri lazım. En adaletsiz vergi ÖTV ve KDV’dir. Mal ve hizmetlerden alınan vergi, adaletsiz bir vergidir. Vergi gelir ve kara yönelmiyor. Bir takım şirketlere vergi istisnaları sağlıyorsunuz, nükleer projelere vergi istisnaları sağlıyorsunuz ama vatandaşa vergiyi bindirdikçe bindiriyorsunuz.

''16 milyon vatandaşımız Bangladeş standartlarında yaşıyor''

Asgari ücret biz bıraktığımızda 500 dolarken, şu anda 300 dolara geriledi. Vatandaşların yüzde 10’u seçkin bir grup olarak Avrupa standartlarında yaşarken, 16 milyon vatandaşımız da Bangladeş standartlarında yaşıyor. Halkın yüzde 83’ü eğer 2 bin ila 4 bin lira arasında yaşıyorsa, iktidarı elinde tutanlar utanmalılar. Bugün bütün bu dengeleri değiştirecek yeni bir siyasi hareketi başlatma ve taçlandırma günüdür. Gelecek Partisi olarak biz bunun için yola çıktık.''