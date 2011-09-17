-Davutoğlu: ''Libya'ya havadan yiyecek ve su göndereceğiz'' KONYA (A.A) - 17.09.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Uçaklarımız Libya semalarında. Buradaki kardeşlerimize paraşütle yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir operasyon başlattık'' dedi. Davutoğlu, AK Parti Konya İl Başkanlığında İl Koordinasyon Toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, çatışmaların sürdüğü Libya'da halkın çatışmalar dolayısıyla susuz ve yiyeceksiz olarak açıkta beklediği bilgisinin kendilerine intikal ettiğini söyledi. Barınakları olmayan 10 bin civarında kişiye acil yiyecek ve su gönderilmesinin talep edildiğine dikkati çeken Davutoğlu, şunları kaydetti: ''Yaptığımız teknik çalışmada Genelkurmay Başkanlığımızla yaptığımız temaslar sonrasında yardımlar bugün, şu saatler itibariyle ulaşmak üzere olması lazım. Uçaklarımız Libya semalarında. Buradaki kardeşlerimize paraşütle yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir operasyon başlattık. Ben Konya'ya gelirken hareket etmek üzereydiler. Tam koordinatları tespit ediyorduk. İnşallah akşama kadar o kardeşlerimizin ihtiyaçları karşılanacak. Bu da Türkiye'nin lojistik gücünü ve ihtiyaç içinde olanlara ulaşma kapasitesini ortaya koyacak. Diğer alanlarda da bundan sonra da Libya'yı her konuda destekleyeceğiz.'' Daha önce Ulusal Geçiş Konseyi'nin BM Genel Kurulu'nda Libya'yı temsil etmesi ve ay yıldızlı Libya bayrağının BM'de dalgalanması için girişlerde bulunduklarını dile getiren Davutoğlu, ''Dün ilgili Birleşmiş Milletler Komitesi'nin yaptığı toplantıda alınan kararla inşallah önümüzdeki hafta ay yıldızlı Libya Bayrağı Birleşmiş Milletler gönderine çekilecek. Bu da bize son gelen haber'' dedi.