-DAVUTOĞLU LİBYA'DA ATEŞKES İSTEDİ ROMA (A.A) - 05.05.2011 - İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, Libya Temas Grubu'nun ikinci toplantısında Libya'da 7 gün içinde ateşkes ilan edilmesini istediğini söyledi. Frattini yaptığı açıklamada, BM'nin, mümkün olan en kısa zamanda bir ateşkes ilan edilmesi yönündeki hedefini teyit ettiğini ve Davutoğlu'nun da toplantıda BM'nin bu hedefini öne çıkardığını söyledi. Franco Frattini, "Davutoğlu'nun, 7 gün içinde ateşkes ilanı hedefi konusunda çok istekli konuştuğunu" kaydederken, Kaddafi karşıtı koalisyon içinde askeri operasyonun gidişatını hızlandırma arzusu olduğunu da sözlerine ekledi. -HAGUE- İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague de Libya'daki NATO operasyonun hızının artırılması gerektiğini söyledi. Temas Grubu'nun ikinci toplantısı için Roma'da bulunan Hague, Libyalı muhaliflerin silahlandırılması yönünde planları olmadığını belirtirken, bu ülkedeki NATO operasyonunun hızının artırılması gerektiğini kaydetti. Libya'daki operasyonunun bitiş tarihinin henüz belirsiz olduğunu ifade eden Hague, ayrıca toplantıda Libya lideri Muammer Kaddafi rejiminin petrol ihraç ve rafine ürünler ithal etmesini önlemenin yollarının incelendiğini belirtti. Bu arada İspanya da Libyalı muhalifleri tanıdığı haberini yalanladı. İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, İspanya'nın, Libyalı muhaliflere karşı tutumunun değişmediğini söyledi. Libyalı muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Geçiş Konseyi'nin sözcüsü Mahmut Şammam, bu sabah İspanya, Danimarka ve Hollanda'nın kendilerini tanıdığını, Temas Grubu toplantısından sonra daha fazla ülkenin tanıyabileceğini söylemişti. Danimarka ve Hollanda dışişleri bakanlıkları, Şammam'ın bu açıklamasını yalanlamışlar, böyle bir tanımanın olmadığını bildirmişlerdi. -MUHALİFLERE KUVEYT VE KATAR'DAN YARDIM Libyalı muhaliflere Kuveyt'in 180, Katar'ın ise 400 ila 500 milyon dolar yardım yapacağı bildirildi. Katar Başbakanı Hamad bin Casim bin Cabir El Tani, İtalya'nın başkenti Roma'da başlayan Libya Temas Grubu toplantısında yaptığı açıklamada, nakit sıkıntısı içindeki Libyalı muhaliflere Kuveyt'in 180 milyon dolar yardım taahhüdünde bulunduğunu, ülkesinin de 400 ila 500 milyon dolar katkı sağlayacağını söyledi.