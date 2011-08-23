-Davutoğlu: Libya tarihi bir süreçten geçiyor BİNGAZİ (A.A) - 23.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya'nın tarihi bir süreçten geçtiğini belirterek, Türk halkının Libyalı kardeşleriyle beraber olduğunu söyledi. Davutoğlu, Libya'nın Bingazi kentinde Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil ile baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı. Bakan Davutoğlu, görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, geçen ay yine Bingazi'ye geldiğini kaydederek, "Aylık ziyaretlerime devam ediyorum" dedi. Davutoğlu, şöyle konuştu: "Son askeri başarılardan sonra artık herkes Libya devriminin halkın talepleri doğrultusunda hedefe ulaşacağına inanç getirdi. Bugün Libya tarihi bir süreçten geçiyor. 74 milyon Türk halkı Libyalı kardeşleriyle beraberdir. İnşallah önümüzdeki Ramazan Bayramı Libya halkı için belki son yılların en güzel Ramazan Bayramı olarak birlik ve beraberlik içinde kutlanır. Libya halkının ve Libya'nın dostlarının daha önümüzde katedeceği önemli yollar var. Her şeyden önce Libya halkının talepleri doğrultusunda demokratik özgür bir Libya'nın inşa edilmesi lazım." Libya'da birlik ve beraberliğin korunması ve devletin, uluslararası toplumda hak ettiği yeri alması gerektiğini belirten Davutoğlu, Libya'nın yeni özgür bayrağının bütün uluslararası kuruluşlarda dalgalanmasının önemine değindi. Libya'nın bir bütün olarak yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, "Çok zengin doğal kaynaklarıyla eminim bu üç hedef gerçekleştiğinde Libya dünyanın yükselen yıldızı, dünyanın en önemli ülkeleri arasına girecek" dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan'ın mesajlarını doğrudan aktarmak için Bingazi'ye geldiğini anlatan Davutoğlu, "Türkiye bütün imkanlarıyla bu geçiş sürecinde Sayın Abdülcelil'in, Ulusal Geçiş Konseyi'nin ve Libya halkının yanında olacaktır" dedi. -NATO'nun sağladığı güvenlik desteği devam edecek"- Davutoğlu, Türkiye olarak Libya Temas Grubu'nun başkanlığını yürüttüklerini kaydederek, dün Temas Grubu'nun bütün önemli ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini, ardından telekonferans yöntemiyle istişarelerde bulunduklarını ifade etti. Libya Temas Grubu'nun siyasi direktörler düzeyinde acilen toplanması için Türkiye olarak girişimde bulunduklarını anlatan Davutoğlu, telekonferans yöntemiyle dün 10 bakanla yaptıkları istişarede bu konuya onay verildiğini ve birkaç gün içinde siyasi direktörlerin İstanbul'da toplanacağını belirtti. Davutoğlu bu toplantıda, Libya'nın gelecek süreçte ihtiyaçlarının tek tek ele alınacağını anlatan Davutoğlu, "Her şeyden önce güvenlik Libya'da tam olarak sağlanıncaya kadar NATO'nun sağladığı güvenlik desteği devam edecek. Çünkü önemli olan Libya'nın güvenlik ve istikrarının teminidir, Libya'nın toprak bütünlüğünün garanti altına alınmasıdır. Biz Libya'nın herhangi bir toprağının herhangi bir şekilde bu güvenlik ve istikrardan mahrum kalmasını istemeyiz" dedi. Libya'da bir iç çatışma bekleyip beklemediklerinin sorulması üzerine Davutoğlu, "Bizim böyle bir kaygımız yok. Biz Mustafa Abdülcelil'in lideriliğinde UGK'nın bu dönemi son derece iyi idare edeceğinden eminiz. Onlar kendi şahısları için değil, Libya halkının talepleri doğrultusunda bu görevi yürütüyorlar. Şu anda en önemli şey Libya halkının birliğinin, beraberliğinin korunması. Sayın Mustafa Abdülcelil'in liderliğinde bunun gerçekleşeceğine inanıyoruz. Başka ülkelerde görülen olumsuz gelişmeler Libya'da görülmeyecektir inşallah" dedi. Davutoğlu, Türkiye'nin UGK'ye yaptığı yardımların miktarının ve bunun ulaştırılma şeklinin sorulması üzerine, ilk Bingazi ziyaretinde 300 milyon dolarlık bir katkı yapmayı ifade ettiğini belirterek, bunun 100 milyon dolarının hibe olduğunu, 100 milyon dolarının nakit, diğer 100 milyon dolarının da proje kredisi olduğunu açıkladı. -Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Abdülcelil- Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil de görüşmelerde siyasi, ekonomik, askeri destekleri ele aldıklarını belirterek, "Türk hükümeti ve halkı bürokratik engelleri aşarak Libya halkına taahhüt ettikleri nakdi meblağları ulaştırdılar" dedi. Bunun da yeni bir nakit transferi örneği oluşturduğunu ifade eden Abdülcelil, buna "Türk örneği" dediklerini belirtti. Abdülcelil, Libya'nın başkentinin neresi olacağının sorulması üzerine "Libya'nın başkenti başlangıçtan beri Trablus'tur. Devrimi gerçekleştirenler de bunu desteklemektedir" dedi. Ülkenin yeniden yapılandırılması sırasında Kaddafi yanlılarıyla işbirliği yapıp yapmayacağının sorulması üzerine de Abdülcelil, Kaddafi ve ona yakın temasta olan herkesin kanunlar çerçevesinde muamele göreceğini belirtti. Abdülcelil, "Ben de bunların başında yer alacağım. Ben de 4 yıllık bakanlık yaptığım için kendimi bu muameleye tabi tutacağım. Adil yargılamalar söz konusu olacaktır. Libyalılar af ve tolerans içinde davranacaklardır" dedi.