Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Van İl Kongresi'ne konuştu. Kürt meselesinin esas olarak ülkemizdeki demokratik hakların eksikliğinden ve bu eksikliğin istismar edilmesinden kaynaklandığını ifade eden Davutoğlu, "Kürtlerin kendisini özgür, eşit ve huzurlu hissetmediği bir Türkiye’de hiçbirimiz huzurlu olamayız" dedi.

Kayyım atamalarını gündemine alan Davutoğlu, "Maalesef, bir taraftan PKK terörü diğer taraftan bu terörden beslenenler sizlere, Türkiye’ye ve milletimize huzuru, adaleti ve insan onuruna yakışır bir hayatı çok gördüler. Sandığa karşı dağı koyanlar; siz kime oy verirseniz verin atadıkları bir KCK komiseri ile kendi istediklerini yaptılar. Mevcut iktidar ve ortakları da oyunuzu alamadıklarında sizlere bir kayyum gönderip iradenize el koyuyorlar. Gelecek Partisi KCK düzeninin de Kayyum düzeninin de bitmesi için yola çıkmıştır. İnşaallah Gelecek Partisi olarak Van’da da yerel yönetimi kazandığımızda bu ikili kıskaca son vereceğiz. Gelecek Partili yöneticiler sadece kendilerini seçen halktan talimat alacaklar" diye konuştu.

"Onlara sesleniyorum" diyen Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Onlara sesleniyorum: Korkmakta haklısınız çünkü beslendiğiniz kutuplaştırıcı ve bölücü siyasete son vereceğiz. Süphan’ın ve Ağrı’nın eteğinde büyüyen gençleri Ilgaz’ın Torosların ve Uludağın gölgesinde yetişen gençlerle buluşturacağız. Onları farklı kamplara bölmek isteyenlere karşı her zaman birliği, beraberliği, ortak tarihdaşlığı ve eşit vatandaşlığı savunacağız."

Seçilmiş başkanı ancak mahkemeyle görevden alınabilir"

"Ayrıca, Gelecek Partisi olarak seçilmiş̧ belediye başkanının ancak mahkeme kararıyla görevden alınabileceğine inanıyoruz. Görevden alınan belediye başkanının yerine İçişleri Bakanının kayyım ataması da milli iradeye aykırıdır" diyen Davutoğlu, "Bu çerçevede, mahkeme kararına istinaden görevden alınan seçilmiş̧ belediye başkanının yerine yine seçimle oluşturulmuş̧ belediye meclis üyelerinden birinin seçilmesi şarttır" dedi.

"Kürt meselesi demokratik hakların eksikliğinden kaynaklanıyor"

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu Kürt meselesiyle ilgili de şu görüşleri dile getirdi:

"Kürt meselesi esas olarak ülkemizdeki demokratik hakların eksikliğinden ve bu eksikliğin istismar edilmesinden kaynaklanmıştır. Çözüm kimliklere dayalı her türlü̈ ayrımcılığın engellenmesidir. Çözüm, insan hak ve özgürlüklerine ve insan onuruna dayalı demokratik bir anayasanın hayata geçirilmesidir. Çözüm, milletimizin her bir ferdinin bu ülkenin eşit ve onurlu bir vatandaşı olduğu inancını pekiştirmektir.

Gelecek Partisi, Türkiye’nin demokratikleşme sorunlarını çözmüş, toplumsal yaralarını sarmış̧, her türlü̈ ötekileştirme ve aidiyet sorunlarını ortadan kaldırmış̧, müreffeh ve huzurlu bir ülke olmasını amaç̧ edinmektedir."

"Siz bu milletin onurunu nasıl böylesine çiğnetirsiniz?"

Geçen günlerde ABD Başkan adayı Biden'ın Türkiye'ye ilişkin sözlerine karşılık İyi Parti Genel Başkanı ile iktidara çağrıda bulunan Davutoğlu bir kez daha şöyle seslendi:

"Aleni bir şekilde Türkiye’ye, milletin iradesine hakaret eden Biden meselesi ne oldu? Bir hafta önce açık bir çağrı yaptık, Cumhurbaşkanı Biden’a önce gereken cevabı vermeli ardından da fiili adımlar atmalıdır, dedik. Resmi olarak protesto edilmeli ve özür talep edilmelidir, dedik. Kendisinden başka herkesi hain ilan eden yerli ve milli iktidardan ses yok. Trump hakaret eder, sesleri çıkmaz. Biden açıkça Türkiye’nin iç işlerine karışacağını söyler, sesleri çıkmaz. Siz bu milletin onurunu nasıl böylesine çiğnetirsiniz? Tekrar ediyorum; Biden’a hak ettiği cevabı vermeyenler Biden’ın Türkiye’deki işbirlikçileridir."

"Bizi yok sayma taktikleri ile durduracaklarını zannedenlere sesleniyorum..."

Öte yandan Davutoğlu, "Bizi medya ambargoları ve yok sayma taktikleri ile durduracaklarını zannedenlere bir kez daha Van’dan sesleniyorum" diyerek şunları söyledi:

"Çabanız boşunadır, adım adım vatan sathını dolaşarak milletimiz ile buluşarak bu ambargoları kıracak ve milletimize sesimizi ulaştıracağız."