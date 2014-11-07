Davutoğlu: Kudüs bize Hz. Ömer'in, Kanuni'nin emanetidir

Mescid-i Aksa'da yaşanan gerginliğe değinen Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Niçin Kudüs’le bu kadar ilgileniyoruz dediler, hala hatırımdadır. Ona verdiğim cevabı zikredeyim, Kudüs'ün son özgürlük dönemi bizim dönemimizdir. Kudüs bizim Hz. Ömer'in emanetidir, Kanuni Sultan Süleyman'ın emanetidir. Kimse bir Türk'e dönüp de Kudüs senin davan değil diyemez. Kimse Ortadoğu'ya bataklık diyemez" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bursa'da Merinos AKKM'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmalarından satır başları şöyle:

Bursa'yı ihmal eden, tarihi ihmal eder. Ulu şehre selam vermeye, hazır ol demeye geldik. Bursa huzuruna her gelene sahip çıkan bir şehir. Başkent olur dedikleri yer burasıydı. Emir Sultan Hz. hocasını ziyaret ettim. Buradan Edirne'ye gitseniz Bursa'nın kokusunu alırsınız. Cuma namazı çıkışında bir genç elinde al bayrak, üzerinde bir tespih uzattı. Sayın Başbakan'ım bu Emir Sultan'dan dedi. Aldım öptüm başıma koydum.

‘Aksa'yı işgal edenlere sesleniyoruz’

Bursalıların ve aziz milletimizin istiklal idealinden habersiz 1920'de gelen işgalciler, geldikleri gibi gitti. Bu millet hiç bir zaman izin vermedi. Yine bir işgalci Mescid-i Aksa'ya girmeye kalktı. O işgalcilere buradan sesleniyoruz, izzetli ve onurlu müslümanlar bu işgalcilere fırsat vermeyecektir. İşgalciler ne yaparsa yapsın, bilsinler ki her bir müslümanın kalbinde Mescid-i Aksa yaşar. Kudüs bizim ilk kıblemizdir ve tarihimizin emanetidir.

‘Kimse Ortadoğu'ya bataklık diyemez’

Niçin Kudüs’le bu kadar ilgileniyoruz dediler, hala hatırımdadır. Ona verdiğim cevabı zikredeyim, Kudüs'ün son özgürlük dönemi bizim dönemimizdir. Kudüs bizim Hz. Ömer'in emanetidir, Kanuni Sultan Süleyman'ın emanetidir. Kimse bir Türk'e dönüp de Kudüs senin davan değil diyemez. Kimse Ortadoğu'ya bataklık diyemez.