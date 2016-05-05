Davutoğlu konuşurken salonda bulunan Konyalı AKP’liler ağladı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, görevi bıraktığına dair açıklama yaparken izleyiciler arasında yer alan danışmanı eski Konya Milletvekili Kerim Özkul ile Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu'nun ağladığı görüldü.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, AKP'nin olağanüstü kongreye gideceğini ve kendisinin de aday olmayacağını açıkladığı basın toplantısı oldukça kalabalıktı. Pek çok partili ve milletvekilinin ayakta kaldığı toplantıda Başbakan Davutoğlu konuşurken AKP Konya milletvekilleri ağladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la dün akşam 1 saat 40 dakika süren görüşmesinin ardından 22 Mayıs'ta gidilecek olağanüstü kongreyle AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerini bırakacak olan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu dönemde yaşadıklarımız tarihin ve milletin huzurunda gerçekleşti" dedi. "Benim bu dönemde en büyük çabam AK Parti'nin birliğini muhafaza etmekti" diyen Davutoğlu, "Kurucu karizmatik liderden sonra AKP'de tek istifa, tek kayıp yaşanmadı; dönemimde DYP ve ANAP'ta olan AKP'de olmadı. Bu önemli bir meydan okumaydı" vurgusu yaptı. Davutoğlu, "Özellikle de dün akşamdan itibaren, aldığımız karar çerçevesinde ekonomimizdeki verilerle oynayacak spekülasyonlara gidilmemesi uyarısında bulunuyorum" dedi. "Yüzde 49,5 oy alan bir başbakan olarak kongrede aday olmama kararını neden aldığım haklı bir sorudur" diyen Davutoğlu, "Mutabakatın olmadığı yerde aday olmayı düşünmem" ifadesini kullandı. "MKYK sürecinde yaşananları dost olma özelliğiyle bağdaştıramadım" diyen Davutoğlu, "Gücün yozlaşmasına karşı en fazla yatırım yapmamız gereken AK Parti Gençlik Kolları’dır" mesajını verdi.

Davutoğlu'ndan veda konuşması: Mutabakatın olmadığı yerde aday olmayı düşünmem!