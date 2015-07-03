Davutoğlu koalisyon hesabına HDP'yi katmadı

Bir televizyon kanalında konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, koalisyon ihtimallerini ve bakanlıkların dağılımlarını değerlendirdi. Davutoğlu, HDP'yi bu ihtimallerin dışında tutarak "İlkesel çerçeve oturduğu zaman ve güven sağlandığı zaman bakanlıkların dağılımında bir sorun olmaz. Elbette paylaşım adaletli olması milletin vermediği hiçbir şeyi biz kimseye vermeyiz. Millet bize yüzde 40 verdiyse bu sizin gücünüz oluyor. CHP’nin dönüşümlü Başbakanlık planı matematiğe de psikolojiye de aykırı. Dönüşümlü Başbaşkanlık gibi bir şey olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu veya Bahçeli ile konuşacağız bunları" dedi.

Davutoğlu, "MHP bizi desteklemiş değil. MHP kendi çizgisinde yürüdü. MHP'nin mesajı bize değil, CHP'ye idi" ifadelerini kullandı. "Meclis Başkanlığı seçimi öncesinde hiçbir parti ile herhangi bir temasımız olmadı"ğını sözlerine ekleyen Başbakan "diğer partilerin de bizim de ne yaptığımızı millet gördü. Bir de AKP olmadan olmayacağı görüldü" diye konuştu.

'Ya AKP-MHP koalisyonu ya da...'

Davutoğlu, "Buradan parti liderlerine de sesleniyorum görüşmelerde olmayacak şeyi istemenin bir anlamı yok. Eğer koalisyon iyi işlerse koalisyonu oluşturan her iki partiye de yarar. Koalisyon görüşmelerinde 12 yıllık kazanımlardan geri döndürecek bir dayatmayı kabul etmeyiz.

Şuan ortada iki ihtimal var. Ya AK Parti-MHP koalisyonu ya AK Parti-CHP koalisyonu. Koalisyon görüşmelerinin ne kadar süreceğinden çok hayırla sonuçlanması önemli. Bayrama yetişeceğiz diye acele bir yapı kurmak mantıklı değil. 45 günlük anayasal bir süre var. İmkansızlığının ortaya çıkması için her şeyin denenmesi lazım." şeklinde konuştu.