Davutoğlu: Kitapsız bir siyaset akıldan vicdandan kopmuş bir siyasettir; biz siyaseti kitapla buluşturmaya geliyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Gelecek Kalemleri Kitaplarını İmzalıyor” adlı etkinlikte okuyucuları ve parti üyeleri ile bir araya geldi. Davutoğlu, “Kitapsız bir ev nasipsiz bir evdir. Kitapsız bir siyaset akıldan vicdandan kopmuş bir siyasettir. Biz siyaseti kitapla buluşturmaya geliyoruz” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ankara’da “Gelecek Kalemleri Kitaplarını İmzalıyor” adlı etkinliğinde okuyucular ve parti üyeleri ile bir araya geldi. Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı ve Gençlik Politikaları Başkanlığı’nın düzenlediği etkinlikte Gelecek Partisi’nde görev alan yazarlar kitaplarını imzaladı.

Davutoğlu, etkinlikte şöyle konuştu:

"Fikirden yoksun siyaset ruhunu kaybetmiş bir beden gibidir"

“Fikirden yoksun siyaset ruhunu kaybetmiş bir beden gibidir. Kalemden yoksun bir eylem bir müddet sonra şiddete dönüştürülebilecek vicdansızlığa yönelebilecek bir kaba iş haline dönüşebilir. Biz bu perspektifle bu düşünce ile Türk siyasetinde ilk kez yine bir önemli bir çığır açarak Gelecek Partisi’nin yazarlarını, okuyucular ile buluşturup siyaseti de kitapla buluşturmak üzere böyle bir etkinliğe imza atıyoruz.

Kitap herhangi bir nesne değildir. Kitap insanoğlunun var oluşuyla doğrudan ilgili belki de ekmek kadar aziz, ekmek kadar gerekli bir üründür. İnsanoğlunu diğer varlıklardan ayıran temel unsur düşünebilme kabiliyeti, düşündüğünü kayda geçirebilme kabiliyeti ve kaydettiklerini muhafaza edebilme kabiliyetidir. Kitap yazmak büyük bir sorumluluk, her bir kitap gelecek nesillere bir ufku bir fikri taşır ve insanoğlunun medeniyetlerin yükselişi de düşüşü de doğrudan kitap ile ilgili olmuştur.

"Biz siyaseti kitapla buluşturmaya geliyoruz"

Nasıl kitap medeniyet ile ilişkili ise devlet ile de ilişkilidir. Kitaptan yoksun bir devletin, kitapla bağı kopmuş bir siyasetin bir millete bir ülkeye insanlara verebileceği hiçbir şey yoktur. Biz Gelecek Partisi’ni kurarken her şeyden önce bilgiye dayalı bir siyaset için kurduk, slogana değil; bilgiye dayalı bir siyaset… Afaki hamasi nutuklara değil, gerçek kelama dair bir siyaset. Elden ele dolaşan salt broşürleri değil, kitaba dayalı bir siyaset. Kaba eyleme, kine, öfkeye dayalı bir siyaset değil; hikmete dayalı bir siyaset. Onun için biz nefret tohumları ekmeye değil, sevgi tohumları ekmeye gelmiştik Hazreti Mevlana’nın diliyle. Kitap ile devleti ve vicdan ile eylemlerimizi birleştirme çabası içindeyiz. Kitapsız bir ev nasipsiz bir evdir. Kitapsız bir zihin nasipsiz bir zihindir ve kitapsız bir siyaset akıldan vicdandan kopmuş bir siyasettir. Biz siyaseti kitapla buluşturmaya geliyoruz.”