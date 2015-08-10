Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan takibe aldı

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki kişisel hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip etmeye başladı.

Twitter hesabından, zaman zaman günlük programında yer alan ziyaretlerine ilişkin ve gündeme dair mesajlar paylaşan Davutoğlu'nun, son paylaştığı mesajlardan birine, Kılıçdaroğlu'nun Twitter kullanıcı adını da eklediği görüldü. Davutoğlu, bu mesajında, hükümet kurma süreci kapsamında CHP ve AK Parti heyetleri arasında yürütülen istikşafi görüşmelerinin istişare edileceğine ve yarın gerçekleşecek görüşmeye ilişkin ifadelere verdi.

Başbakan Davutoğlu'nun Twitter'da takip ettiği kişi listesinde Kılıçdaroğlu dahil 83 kişi yer alırken, takipçi sayısı ise 3 milyon 250 bini aşmış görünüyor.