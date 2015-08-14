Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'na 'koalisyon görüşmeleri yüzünden ihanetle suçlandım' mı dedi?

Anlaşmazlıkla sonuçlanan koalisyon görüşmelerinde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “CHP ile yürüttükleri koalisyon görüşmeleri nedeniyle ihanetle bile suçlandıklarını” söylediği iddia edildi.

Cumhuriyet'in Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün haberine göre, Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu arasındaki görüşme, ilk iki görüşmede olduğu gibi kendilerinin de ifade ettiği karşılıklı nezaket ölçüleri içinde ve saygılı geçti. Edinilen bilgilere göre görüşmede Davutoğlu, CHP ile eğitim ve dış politika konusunda çok büyük anlaşmazlık yaşandığını belirtirken uzun süreli bir koalisyon kurulmasının AKP tabanı tarafından istenmiyor oluşu yüzünden de gerçekleşemediğini anlattı. İddiaya göre, Davutoğlu, partideki bu tabloyu tanımlarken özellikle AKP’de öteden beri başka bir partiyle seçim takvimi dışında bir koalisyonun kesinlikle istenmediğine ilişkin önemli bir cümle de kurdu.

Davutoğlu'na baskı

Davutoğlu, CHP ile yaklaşık 35 gündür yürüttüğü görüşme sürecinin ne kadar büyük bir baskı altında gerçekleştiğini ifade etti. İddiaya göre, Davutoğlu, CHP ile görüşen heyetin başkanı Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’le kendisinin “CHP ile yürüttükleri koalisyon görüşmeleri nedeniyle ihanetle bile suçlandıklarını” dile getirdi. Davutoğlu’nun bu ifadesi, “Biz koalisyonu istediğimiz için değil, sadece bu kadar uzun süre görüştüğümüz için bile ihanetle suçlandık” şeklinde algılandı.

Saray'a ziyaret

Davutoğlu, özellikle CHP’de yapılan, “Aslında Davutoğlu koalisyon kurulmasını istiyordu. Ancak Erdoğan izin vermedi” değerlendirmelerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. AKP içinde ise Davutoğlu’nun koalisyon yanlısı olup olmadığı konusunda bir görüş olduğu belirsiz ama Erdoğan’ın erken seçim istediği konusunda görüş birliği bulunuyor. AKP’de de muhalefette de koalisyon kurulmasına büyük oranda Erdoğan’ın izin vermediği ve bu nedenle bir erken seçimde kampanyanın önemli konularından birinin bu olacağı da net olarak ifade ediliyor.

Kulislerdeki bu tespite uygun olarak dünkü görüşmeye saatler kala, Erdoğan’ı erken seçimden vazgeçirip, koalisyona kapıları aralaması için Ankara’da ikna heyetleri harekete geçti. Edinilen bilgilere göre önceki gece Saray’ı AKP içinden koalisyon isteyen ve yine AKP’ye yakın çok sayıda işadamının ziyaret ettiği belirtiliyor. Bu ziyaretlerde Erdoğan’a koalisyona şans tanıması talepleri iletildi. Ancak Erdoğan’dan koalisyona vize çıkmadığı kulislerde konuşuluyor.