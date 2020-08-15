Davutoğlu, kardeşini kaybeden HDP Eş Başkanı Sancar'a taziye ziyaretinde bulunacak

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde kızkardeşi Ayşe Sancar'ı kaybeden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a taziye ziyaretinde bulunacak.
HDP'den yapılan açıklamada taziye ziyaretinin yarın (16 Ağustos Pazar) saat 18:00’de Sancar'ın İstanbul'daki evinde yapılacağı belirtildi.
Sancar'ın İstanbul'da yaşayan kardeşi Ayşe Sancar, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. İstanbul-Bahçelievler Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilen Ayşe Sancar'ın cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılmıştı.