Davutoğlu: Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışıyorlar

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Gücümüzü kesmeye çalışıyorlar, gücümüzü budamaya çalışıyorlar, kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışıyorlar" dedi.

İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen mitingte konuşan AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, iktidara geldikleri 2002 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mühimmatını ve tankını dışarıdan aldığını belirterek, "Şimdi artık kendi milli piyade tüfeğini yapan Türkiye var, kendi tankını yapan Türkiye var, kendi gemisini, savaş gemisini yapan bir Türkiye var. Kendi uçağını, savaş uçağını yapacak olan bir Türkiye var. Kendi helikopterini yapan bir Türkiye var, işte Hasan Tahsin'in çocuklarına böyle bir Türkiye yaraşır" diye konuştu.

AKP iktidara geldikten sonraki değişimlere dikkati çeken Davutoğlu, "2002'den sonra Türkiye bambaşka bir Türkiye oldu. Krizler ülkesi gitti, atılımlar ülkesi geldi. Kaos gitti güven ve istikrar geldi. Küçülmenin yerini büyüme aldı. Karamsarlığın yerini umut aldı. Vesayet gitti, demokrasi geldi. Farklı hayat biçimleri, 'kim olursa olsun her hayat biçimini seçebilir' dedik, her türlü baskıyı kaldırdık. Türkiye'yi uçurumun bir kenarından alıp, ufuklara, yeni geleceklere güvene ve istikrara kavuşturduk. İşte AK Parti'nin vizyonu bu, işte Türkiye'nin gücü bu" ifadelerini kullandı. Davutoğlu şöyle devam etti:

"Gücümüzü kesmeye çalışıyorlar, gücümüzü budamaya çalışıyorlar, kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışıyorlar. İşte şimdi onlara inat 'milli irade, milli birlik' demeye hep beraber 1 Kasım'da hazır mıyız?"

Sözleri "Kürt Türk Kardeştir, PKK kalleştir" sloganıyla kesilen Başbakan Davutoğlu, "Bu ses Van'da da aynısını söyledi. Doğulu kardeşleriniz Van'da aynısını söyledi. Bugün Türkiye'nin batısında da aynı şeyi söylüyoruz. Türk Kürt kardeştir. Bu hainler, bu PKK kalleştir" diye konuştu.