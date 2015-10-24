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Davutoğlu: Nerede bir zalim varsa onun yanında olacağız!

Dili sürçen Başbakan'ın sözleri salondan büyük alkış alırken; CHP Milletvekili Muharrem İnce, "Biz biliyorduk da itiraf geldi! Allah söyletiyor" yorumunu yaptı

24 Ekim 2015 00:32

HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 13. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Nerede bir zalim varsa onun yanında olacağız” dedi. Dili sürçen Davutoğlu'nun sözleri salondan büyük alkış alırken, sosyal medyada da gündem konusu oldu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 13. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, “Bu salondan dünyaya bir kez daha haykırıyorum. Nerede bir zalim varsa onun yanında olacağız ve Hz. Hüseyin’in bugünkü yürüyen öncüleri, takipçileri olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Davutoğlu'nun sözleri HAK-İŞ üyelerinden de büyük alkış aldı.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Davutoğlu'nun sözlerinin ardından Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Biz biliyorduk da itiraf geldi! Allah söyletiyor" yorumunu yaptı.

 

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