-Davutoğlu: İsviçre ve Fransa'daki olay birbirine benzemiyor TBMM (A.A) - 07.02.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış hakkında İsviçre savcılığın açtığı ön soruşturmaya ilişkin, ''İsviçre ve Fransa'daki olay hiç birbirine benzeyen bir şey değil. Bir tarafta siyasi iradenin Fransa'da desteklediği bir kanun var, tamamlanmış bir süreç ve cezalandırma süreci var. İsviçre'de ise tamamlanmamış kanuni bir süreç var'' dedi. Davutoğlu, Meclis'te AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış hakkında İsviçre savcılığın açtığı ön soruşturmaya ilişkin sorularını yanıtladı. Konuya ilişkin geçmişte açıklama yaptığını anımsatan Davutoğlu, Fransa'da bütün süreçleri tamamlamış 2001'de kabul edilmiş bir kanun olduğunu ve bu kanuna dayanılarak bir cezalandırma kanununun çıkartılmaya çalışıldığını söyledi. İsviçre'de de daha önce çıkartılmış bir kanun bulunduğunu ama süreci tamamlanan bir yasa olmadığını ifade eden Davutoğlu, şöyle konuştu: ''Bir mahkemenin Perinçek davasında aldığı bir karar var. İsviçre hükümetinin hem kanun hem de mahkeme kararı ortaya çıktığında bunun karşısında durdu, bunu desteklemedi. Aksine İsviçre Başbakanı Michelin Calmy-Rey buraya geldiğinde, Büyükelçiler Konferansındaki konuşmasına bakarsanız, hem bu kanunu eleştirdi hem de tarihi konuların siyasetçiler tarafından ele alınmasını eleştirdi. İsviçre ve Fransa'daki olay hiç birbirine benzeyen bir şey değil. Bir tarafta siyasi iradenin Fransa'da desteklediği bir kanun var, tamamlanmış bir süreç ve cezalandırma süreci var. İsviçre'de ise tamamlanmamış kanuni bir süreç var, bir tek mahkemenin aldığı karar var ve bu karar da hükümet tarafından desteklenmemiş. İsviçre bizimle ortak tarih komisyonu kurmak fikrini benimsemek olmakla, bunun karşısında yer aldığını gösteriyor. İkisi ayrı olay. Gerekli izahat istendi Sayın Bağış ile ilgili. Orada bir Ermeni derneği veya kuruluşunun yaptığı başvuru üzerine yapılan bir inceleme var. Türkiye'de de herhangi bir mahkemeye gittiğinde ön inceleme yapılır.'' Davutoğlu, İsviçre Büyükelçisi'nin Dışileri Bakanlığına da olaya ilişkin bilgi almak için çağrıldığını belirtti.