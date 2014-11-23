Davutoğlu: IŞİD, 49 kişiyi rehin aldığı gece Barzani'ye yardım gönderdik

Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün yapacağı Tunceli ziyareti öncesi, “Tunceli’ye bir hediyem olacak” dedi. Davutoğlu, Erbil’deki 49 konsolosluk çalışanının Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından rehin aldığı süreçte, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani’nin Türkiye’den yardım istediğini açıklayarak, “Biz o gece yardım gönderdik. Fakat biz o zaman bunu söylemedik. Malum konsolosluk görevlilerimiz için çaba sarf ediyorduk. ‘Yardımı göndereceğiz ama bunu ilan etmeyeceksiniz’ dedik” diye konuştu.

Vatan gazetesi yazarı Hüseyin Yayman’a konuşan Başbakan Davutoğlu, Erbil ziyareti hakkında konuştu. Yayman’ın “Davutoğlu: 2007’de siyaseti bırakıyordum” başlığıyla yayımlanan (23 Kasım 2014) söyleşisi şöyle:

Davutoğlu: 2007’de siyaseti bırakıyordum

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun iki gün süren Bağdat-Erbil ziyareti oldukça yoğun geçti. Geziden mutlu dönen Başbakan’ın yeni Irak hükümetini iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde fırsat olarak gördüğü anlaşılıyor. Dönüş yolunda sorularımızı yanıtlayan Davutoğlu, IŞİD’in Erbil kuşatması, Kürdistan Bölgesel Yönetim sınırları içindeki Türk Özel Kuvvetleri’ne dair sorularımızı yanıtladı:

‘Bizim hattımız’

Erbil ziyaretinin ana gündemi ne oldu?

Neçirvan Barzani’yle ekonomi konuştuk. Mesud Barzani ile baş başa bütün bu güvenlik ve IŞİD, PKK ve bölgedeki değişikleri analiz ettik. Güvenlik boyutunda bizim kadar Kuzey Irak’ta mevcudiyeti olan yok. Mesud Barzani’ye de söyledim, Kuzey Irak bizim için önemlidir. Musul, Kerkük, Erbil, Süleymaniye hattı bizim ulusal güvenlik hattımızdır. Burada olan her şey Türkiye’yi etkiler.

Erbil seyahatiniz nasıl geçti?

Bütün Erbil sokakları Türk bayraklarıyla donatılmıştı. Neçirvan Barzani’ye bunu söyleyince ‘Efendim burayı işgal ettiniz’ dedi. Ben de ‘işgal değil reentegrasyon’ dedim (gülüyor). Biz Kuzey Irak’la olumlu bir politika izlemeseydik şu anda Türkiye Barzani’yle konuşamaz, adını anamazdı. Benim siyasette kalma nedenlerimden biri budur. 2007’de siyaseti bırakıp gidiyordum. Dağlıca’yla bu karardan vazgeçtim.

‘Peşmerge Türk askerine silah çekti’

Bu konuyu biraz açabilir misiniz?

28 Şubat 2008’de biz oraya askeri operasyon (Güneş Harekatı) yaparken ben özel bir misyonla buraya geldim. Kubad Talabini’nin ofisinin arkasında Neçirvan Barzani’yle gizlice görüştük. Ve Talabani’yi Türkiye’ye getirdik. Şimdi nerden nereye geldik. Bizim Bamerni’de üssümüz var. 2008’de operasyon sürerken bana bir haber geldi. O sırada da Şam’daydım. Dediler ki ‘Şu anda Türk askeriyle Peşmerge birbirine silah çekiyor...’ MGK yapılıyordu, Şam’dan MGK’ya not gönderdim. Başbakan’a ve Cumhurbaşkanı’na... Oralardan buralara geldik. Şimdi Kuzey Irak’ta olanlara kayıtsız kalamayız.

Türkiye IŞİD Erbil’i tehdit ettiğinizde Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne destek olmadığınız şeklinde iddialar var.

IŞİD saldırdığı gece Neçirvan Barzani aradı, destek istedi. Biz o gece yardım gönderdik. Fakat biz o zaman bunu söylemedik. Malum konsolosluk görevlilerimiz için çaba sarf ediyorduk. ‘Yardımı göndereceğiz ama bunu ilan etmeyeceksiniz’ dedik.

‘Tunceli’ye hediyem olacak’

Dersim ziyaretinin özel bir anlamı var mı?

Bunun politik bir anlamı var. Politik anlamı olan başka ziyaretlerim de olacak. Bizim bir şekilde kendisini toplumsal anlamda daha dışarıda demeyeyim ama mağdur hisseden hangi kesimler varsa hepsinde yeni bir toplumsal aidiyet oluşturacak bir vatandaşlık kavramı ve onun içinin doldurulması. Bunu anlatacağım. Ama Tunceli’ye bir hediyem de olacak. Hacıbektaş’a türbenin hücresiz olması gibi.

Oyumuz yüzde 51

Son dönemde anket yaptırdınız mı? Partinizin oy oranı nedir?

Gayet iyi durumdayız. Son yapılan ankettte oyumuz yüzde 50.7 yüzde 51 gibi sonuçlar çıkıyor.