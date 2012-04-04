Davutoğlu: İran'dan acil izahat istedik

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin Türkiye'yle ilgili açıklamaları üzerine İran'ın Ankara Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılarak, izahat istendiğini söyledi.

İşte Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

- İran Meclis Başkanı Laricani'nin açıklamalarıyla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi bana, "Dış politika konusundaki açıklamalar, sadece dışişleri bakanı, cumhurbaşkanı ve dini lider tarafından yapılır. Bu açıklamaları İran'ın resmi görüşü olarak kabul etmeyin" dedi.

- Biz de bugün İran Büyükelçis'ini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, izahat istedik.

Laricani ne demişti

İran Meclis Başkanı Laricani, dün yaptığı açıklamada, İstanbul’da yapılan "Suriye'nin Dostları" toplantısını ağır şekilde eleştirerek, zirveyi “Suriye'nin Düşmanları” olarak adlandırmıştı.

Konferansın “İsrail’e yeni bir nefes aldırmak için yapıldığını” ileri süren Laricani, toplantıya katılan ülkelere hitap ederek, “Eğer sizler bölgedeki demokrasi için endişeliyseniz, neden Bahreyn’deki vahşi diktatörlüğe ve bazı diğer ülkelerdeki diktatörlüğe sessiz kalıyorsunuz?” diye sormuştu.