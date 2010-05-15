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Politika

Davutoğlu İran'da 'uranyum'u konuşacak

Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı ile nükleer enerji konusundaki olasılıkları görüşmek üzere bu gece İran'a gidecek.

15 Mayıs 2010 03:00

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki ile nükleer enerji konusundaki olasılıkları görüşmek üzere bu gece İran'a gidecek.


İran: Türkiye ve Brezilya bize yeni öneri sundu


Davutoğlu, ''21. Yüzyılın Başında Bölgesel/Küresel Düzen ve Türk Diplomasisi'' konulu uluslararası konferansta verilen arada, İran Dışişleri Bakanı Mutteki ile telefonda görüştü.


Olumlu geçtiği belirtilen görüşmede Mutteki, Davutoğlu'nu ülkesine davet etti. Bu gece İran'a gidecek olan Davutoğlu, yarın sabah Mutteki ile bir araya gelecek.


Görüşmede, nükleer enerji konusundaki yeni olasılıklar masaya yatırılacak.


Davutoğlu, Mutteki ve İran'da temaslarda bulunan Brezilya Dışişleri Bakanı Selso Amorim arasında da üçlü bir görüşme yapılabileceği belirtildi.


Geçtiğimiz günlerde İran, uranyum takasına ilişkin Türkiye ve Brezilya ile bir uzlaşıya varılabileceğini açıklamıştı.

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