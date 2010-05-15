Davutoğlu İran'da 'uranyum'u konuşacak

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Davutoğlu, ''21. Yüzyılın Başında Bölgesel/Küresel Düzen ve Türk Diplomasisi'' konulu uluslararası konferansta verilen arada, İran Dışişleri Bakanı Mutteki ile telefonda görüştü.Olumlu geçtiği belirtilen görüşmede Mutteki, Davutoğlu'nu ülkesine davet etti. Bu gece İran'a gidecek olan Davutoğlu, yarın sabah Mutteki ile bir araya gelecek.Görüşmede, nükleer enerji konusundaki yeni olasılıklar masaya yatırılacak.Davutoğlu, Mutteki ve İran'da temaslarda bulunan Brezilya Dışişleri Bakanı Selso Amorim arasında da üçlü bir görüşme yapılabileceği belirtildi.Geçtiğimiz günlerde İran, uranyum takasına ilişkin Türkiye ve Brezilya ile bir uzlaşıya varılabileceğini açıklamıştı.