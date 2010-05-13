Davutoğlu: İran'a ziyaret olabilir

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, son haftalarda daha da artan bir ivmeyle Türkiye olarak İran'ın nükleer programıyla ilgili konunun diplomatik çözümü yolunda çaba sarf ettiklerini söyledi.





Davutoğlu, Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, dün bu çerçevede İran Dışişleri Bakanı Mutteki ile görüştüğünü, Brezilya Dışişleri Bakanı Amorim ile de bu yöndeki çalışmaları koordineli olarak yürüttüklerini belirtti.





"Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre bazı toplantılar, ziyaretler söz konusu olabilir" diyen Davutoğlu, bu temasları yoğun olarak sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti. Davutoğlu, bu çerçevede ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile de bir görüşme yapacaklarını kaydetti.





Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ise Türk vatandaşlarına AB'nin vizelerinden muafiyet getirilmesini de desteklediklerini belirtti.





Slovakya'nın Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti gibi bir çalışmasının olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, şunları kaydetti:





"Bizim bu konudaki tutumumuz net ve tutarlı. İlgili Avrupa platformalarında bu konudaki düşüncelerimizi dile getiriyoruz. Çok yakın bir gelecekte bu konu resmi platformlarda tartışılacak. Bunun sonucunda pozitif bir sonucun çıkmasını ümit ediyoruz. Tek taraflı girişimler gerekirse bunu da yapabiliriz, ama bizim bu konudaki tutumumuz 27 üye ülke adına bir seferde çözümlenerek vizenin kaldırılması."





Davutoğlu da Rusya ile vizelerin 4 ay gibi kısa bir sürede kaldırılmasına karşın AB ile yıllardır yürütülen müzakerelerden bir sonuç alınamaması hakkında görüşünün sorulması üzerine, Rusya ile Türkiye arasındaki güven ilişkileri neticesinde kısa bir sürede beklentileri de aşan bir noktaya gelindiğini söyledi.





Dışişleri Bakanı Davutoğlu, son Brüksel ziyaretinde vize konusunu gündeme getirdiğini, geçen sonbaharda yapılan Troyka toplantısında konuyu gündeme getirdiklerini, vizelerde kolaylaştırma ve nihayetinde vize muafiyetine geçiş ile ilgili çalışmaların hızlanmasını beklediklerini ifade etti.

