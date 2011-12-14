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Politika

Davutoğlu: ''İran ile tansiyon hiç yükselmedi'' TBMM (A.A)

14 Aralık 2011 19:55

-Davutoğlu: ''İran ile tansiyon hiç yükselmedi'' TBMM (A.A) - 14.12.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerde tansiyonun hiçbir zaman yükselmediğini söyledi.  Davutoğlu, Bakanlığının 2012 yılı bütçesinin görüşmelerine katılmak üzere geldiği TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Davutoğlu, ''İran ile ilgili Salihi'nin açıklamaları, tansiyonu düşürür mü?'' sorusuna, ''Tansiyon yok ki zaten. İran ile ilişkilerde hiçbir zaman tansiyon olmadı. Zaten dostum Salihi ile görüşmüştüm. Bu çerçeve de mutabık kaldığımız çerçevedir. Kendisine açıklamasından dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye–İran dostluğu kadimdir. Ezelidir ve kimse etkileyemez'' karşılığını verdi. 

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